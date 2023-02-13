(4 Yıllık) Ebelik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Ebelik (Fakülte) bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Ebelik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Ebelik (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Ebelik (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Ebelik (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Ebelik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12358,0872162.183
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL110+3 / 113347,6328180.211
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72346,7196181.865
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93344,0991186.766
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93342,8930188.995
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72342,1535190.336
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72340,8017192.953
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Ankara) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72338,7338197.061
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9337,8768198.805
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9336,5228201.613
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72335,7915203.079
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6335,6256203.423
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93335,6135203.467
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82333,7418207.372
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL85+3 / 88333,4869207.886
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12332,8263209.257
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93331,6205211.861
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12331,4032212.344
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77331,1834212.849
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82330,7083213.841
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6330,5080214.232
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62330,3086214.683
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82330,0860215.183
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72329,6020216.234
Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62328,7266218.182
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82328,1534219.484
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL55+2 / 57327,9588219.922
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12327,8857220.085
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8327,6562220.595
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93327,5812220.776
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93327,4026221.192
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72327,2767221.470
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62326,7302222.671
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77325,8634224.643
Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62325,7744224.814
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72325,5047225.402
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72325,4609225.529
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62324,7373227.199
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31324,2898228.323
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82323,9455229.118
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67323,9024229.209
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72323,6538229.760
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103323,2709230.632
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41323,1072231.041
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82322,8242231.748
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5322,4622232.628
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8322,2136233.206
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62322,0352233.630
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8321,6843234.453
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72321,5082234.872
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8321,4521235.013
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72321,1313235.793
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93320,9196236.312
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72320,4412237.495
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52320,3574237.699
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77320,2064238.074
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8320,0114238.540
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52319,9601238.669
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51311,3192260.732
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL68+0 / 68303,3050283.501
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL23+0 / 23299,1684296.113
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1297,1797302.376
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34294,8278310.138
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL48+0 / 48289,3203329.008
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42285,9506341.040
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34284,6102345.972
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51268,6622413.946
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42267,1062421.615
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL30+0 / 30266,2631425.776
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL68+0 / 68265,8840427.684
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL47+0 / 47255,0107488.325
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42252,6241503.562
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL37+0 / 37249,3585525.520
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL68+0 / 68242,9677573.374
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20238,7575608.553
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42235,2593640.102

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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