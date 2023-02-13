4 yıllık bölümler arasında yer alan Ebelik (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Ebelik (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Ebelik (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Ebelik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 358,0872 162.183 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 110+3 / 113 347,6328 180.211 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 346,7196 181.865 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 344,0991 186.766 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 342,8930 188.995 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 342,1535 190.336 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 340,8017 192.953 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Ankara) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 338,7338 197.061 İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 337,8768 198.805 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 336,5228 201.613 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 335,7915 203.079 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 335,6256 203.423 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 335,6135 203.467 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 333,7418 207.372 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 85+3 / 88 333,4869 207.886 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 332,8263 209.257 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 331,6205 211.861 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 331,4032 212.344 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 331,1834 212.849 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 330,7083 213.841 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 330,5080 214.232 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 330,3086 214.683 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 330,0860 215.183 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 329,6020 216.234 Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 328,7266 218.182 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 328,1534 219.484 Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 55+2 / 57 327,9588 219.922 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 327,8857 220.085 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 327,6562 220.595 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 327,5812 220.776 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 327,4026 221.192 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 327,2767 221.470 Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 326,7302 222.671 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 325,8634 224.643 Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 325,7744 224.814 Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 325,5047 225.402 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 325,4609 225.529 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 324,7373 227.199 Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 324,2898 228.323 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 323,9455 229.118 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 323,9024 229.209 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 323,6538 229.760 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 323,2709 230.632 Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 323,1072 231.041 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 322,8242 231.748 Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 322,4622 232.628 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 322,2136 233.206 Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 322,0352 233.630 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 321,6843 234.453 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 321,5082 234.872 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 321,4521 235.013 Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 321,1313 235.793 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 320,9196 236.312 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 320,4412 237.495 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 320,3574 237.699 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 320,2064 238.074 Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 320,0114 238.540 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 319,9601 238.669 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 311,3192 260.732 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 68+0 / 68 303,3050 283.501 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 23+0 / 23 299,1684 296.113 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 297,1797 302.376 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 294,8278 310.138 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 48+0 / 48 289,3203 329.008 Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 285,9506 341.040 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 284,6102 345.972 İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 268,6622 413.946 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 267,1062 421.615 Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 30+0 / 30 266,2631 425.776 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 68+0 / 68 265,8840 427.684 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 47+0 / 47 255,0107 488.325 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 252,6241 503.562 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 37+0 / 37 249,3585 525.520 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 68+0 / 68 242,9677 573.374 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 238,7575 608.553 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 235,2593 640.102

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