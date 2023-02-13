4 yıllık bölümler arasında yer alan Ebelik (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Ebelik (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Ebelik (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Ebelik (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|358,0872
|162.183
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|110+3 / 113
|347,6328
|180.211
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|346,7196
|181.865
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|344,0991
|186.766
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|342,8930
|188.995
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|342,1535
|190.336
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|340,8017
|192.953
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Ankara) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|338,7338
|197.061
|İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|337,8768
|198.805
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|336,5228
|201.613
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|335,7915
|203.079
|Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|335,6256
|203.423
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|335,6135
|203.467
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|333,7418
|207.372
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|85+3 / 88
|333,4869
|207.886
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|332,8263
|209.257
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|331,6205
|211.861
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|331,4032
|212.344
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|331,1834
|212.849
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|330,7083
|213.841
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|330,5080
|214.232
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|330,3086
|214.683
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|330,0860
|215.183
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|329,6020
|216.234
|Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|328,7266
|218.182
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|328,1534
|219.484
|Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|55+2 / 57
|327,9588
|219.922
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|327,8857
|220.085
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|327,6562
|220.595
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|327,5812
|220.776
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|327,4026
|221.192
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|327,2767
|221.470
|Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|326,7302
|222.671
|Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|325,8634
|224.643
|Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|325,7744
|224.814
|Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|325,5047
|225.402
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|325,4609
|225.529
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|324,7373
|227.199
|Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|324,2898
|228.323
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|323,9455
|229.118
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|323,9024
|229.209
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|323,6538
|229.760
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|323,2709
|230.632
|Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|323,1072
|231.041
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|322,8242
|231.748
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|322,4622
|232.628
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|322,2136
|233.206
|Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|322,0352
|233.630
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|321,6843
|234.453
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|321,5082
|234.872
|İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|321,4521
|235.013
|Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|321,1313
|235.793
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|320,9196
|236.312
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|320,4412
|237.495
|Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|320,3574
|237.699
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|75+2 / 77
|320,2064
|238.074
|Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|320,0114
|238.540
|Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|319,9601
|238.669
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|51+0 / 51
|311,3192
|260.732
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|68+0 / 68
|303,3050
|283.501
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|23+0 / 23
|299,1684
|296.113
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|297,1797
|302.376
|Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|294,8278
|310.138
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|48+0 / 48
|289,3203
|329.008
|Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|285,9506
|341.040
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|284,6102
|345.972
|İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|51+0 / 51
|268,6622
|413.946
|İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|267,1062
|421.615
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+0 / 30
|266,2631
|425.776
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|68+0 / 68
|265,8840
|427.684
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|47+0 / 47
|255,0107
|488.325
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|252,6241
|503.562
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|37+0 / 37
|249,3585
|525.520
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|68+0 / 68
|242,9677
|573.374
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|238,7575
|608.553
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ebelik (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|235,2593
|640.102
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.