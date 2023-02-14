4 yıllık bölümler arasında yer alan Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Hemşirelik (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Hemşirelik (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 376,3843 135.194 Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 369,2715 145.194 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 361,1030 157.412 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 357,3000 163.493 Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 353,5419 169.922 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 352,9381 170.904 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 343,5972 187.702 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 342,5187 189.662 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 342,0075 190.638 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 339,3242 195.901 Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 13+0 / 13 334,2936 206.211 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 332,8161 209.285 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 332,5038 209.977 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 331,9442 211.208 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 331,8136 211.461 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 328,8780 217.848 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 319,8059 239.017 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 16+0 / 16 309,6875 265.229 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 21+0 / 21 306,3657 274.609 Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 27+0 / 27 304,3762 280.445 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 60+0 / 60 303,2995 283.514 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 301,9328 287.602 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 60+0 / 60 294,4809 311.271 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 286,7740 338.110 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 38+0 / 38 283,5691 349.913 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 279,8419 364.577 Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 80+0 / 80 278,1442 371.526 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 16+0 / 16 270,8228 403.667 Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 24+0 / 24 268,5653 414.419 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 26+0 / 26 266,3931 425.092 Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 27+0 / 27 260,0625 458.565 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 43+0 / 43 258,2974 468.640 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 18+0 / 18 253,2297 499.668 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 28+0 / 28 251,1234 511.263 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 40+0 / 40 236,9402 624.648

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.