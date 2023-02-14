4 yıllık bölümler arasında yer alan Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Hemşirelik (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Hemşirelik (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|376,3843
|135.194
|Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|369,2715
|145.194
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|361,1030
|157.412
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|357,3000
|163.493
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|353,5419
|169.922
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|352,9381
|170.904
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|343,5972
|187.702
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|342,5187
|189.662
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|342,0075
|190.638
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|339,3242
|195.901
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|13+0 / 13
|334,2936
|206.211
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|332,8161
|209.285
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|332,5038
|209.977
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|331,9442
|211.208
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|331,8136
|211.461
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|328,8780
|217.848
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|319,8059
|239.017
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|16+0 / 16
|309,6875
|265.229
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|21+0 / 21
|306,3657
|274.609
|Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|27+0 / 27
|304,3762
|280.445
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+0 / 60
|303,2995
|283.514
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|301,9328
|287.602
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+0 / 60
|294,4809
|311.271
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|286,7740
|338.110
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|38+0 / 38
|283,5691
|349.913
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|279,8419
|364.577
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+0 / 80
|278,1442
|371.526
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|16+0 / 16
|270,8228
|403.667
|Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|24+0 / 24
|268,5653
|414.419
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|26+0 / 26
|266,3931
|425.092
|Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|27+0 / 27
|260,0625
|458.565
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|43+0 / 43
|258,2974
|468.640
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|18+0 / 18
|253,2297
|499.668
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|28+0 / 28
|251,1234
|511.263
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Hemşirelik (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+0 / 40
|236,9402
|624.648
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.