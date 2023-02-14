4 yıllık bölümler arasında yer alan Gerontoloji Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Gerontoloji bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Gerontoloji bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Gerontoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Gerontoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 252,5838 503.822 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Gerontoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 246,0422 549.738 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) Gerontoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 218,5244 822.536 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Gerontoloji (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.