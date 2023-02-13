4 yıllık bölümler arasında yer alan Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 375,3096 136.724 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 372,5083 140.583 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 312,0161 258.848 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 306,2681 274.873 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 305,3805 277.505 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 299,9321 293.736 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 68+0 / 68 282,7807 352.926 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 40+0 / 40 266,8018 423.071 Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 243,6647 567.822

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.