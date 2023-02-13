4 yıllık bölümler arasında yer alan Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|375,3096
|136.724
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|372,5083
|140.583
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|312,0161
|258.848
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|306,2681
|274.873
|Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|305,3805
|277.505
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|299,9321
|293.736
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|68+0 / 68
|282,7807
|352.926
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+0 / 40
|266,8018
|423.071
|Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf)
|Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|243,6647
|567.822
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.