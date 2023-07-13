Asgari ücret, memur maaşı, memur emeklisi maaşı zamları derken piyasadaki birçok ürün ve hatta kiralar da zamlandı. Bu durum karşısında partisinin grup toplantısında emeklilere yapılacak olan yüzde 25 zammı az bulan MHP lideri Bahçeli, Erdoğan ile görüştü.
Emekli maaşı zammı son dakika! Emekli maaşına seyyanen zam yapıldı mı? İşte Son durum
Emekli maaşına seyyanen zam yapıldı mı? 15 milyon emekli Erdoğan ve Bahçeli görüşmesine gözü dikti. Peki son durum ne detaylar haberimizde.
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Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!