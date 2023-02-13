(4 Yıllık) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62282,6851353.297
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41282,6821353.305
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52274,3090387.883
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62270,1827406.751
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62258,5667467.067
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41256,7648477.577
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82252,3675505.261
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41244,4127562.150
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31241,9317581.732
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 1DolmadıDolmadı
Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41240,4191594.312
Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21237,3619620.977
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52237,3252621.286
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62231,3686678.026
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41230,8674682.997
Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41230,5420686.408
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 1DolmadıDolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 5DolmadıDolmadı
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / ---------

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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