4 yıllık bölümler arasında yer alan Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 282,6851 353.297 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 282,6821 353.305 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 274,3090 387.883 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 270,1827 406.751 Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 258,5667 467.067 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 256,7648 477.577 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 252,3675 505.261 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 244,4127 562.150 Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 241,9317 581.732 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 240,4191 594.312 Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 237,3619 620.977 Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 237,3252 621.286 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 231,3686 678.026 Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 230,8674 682.997 Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 230,5420 686.408 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 5 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.