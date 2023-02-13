4 yıllık bölümler arasında yer alan Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|282,6851
|353.297
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|282,6821
|353.305
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|274,3090
|387.883
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|270,1827
|406.751
|Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|258,5667
|467.067
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|256,7648
|477.577
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|252,3675
|505.261
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|244,4127
|562.150
|Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|241,9317
|581.732
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|240,4191
|594.312
|Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|237,3619
|620.977
|Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|237,3252
|621.286
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|231,3686
|678.026
|Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|230,8674
|682.997
|Ardahan Üniversitesi (Ardahan) (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|230,5420
|686.408
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 5
|Dolmadı
|Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / ---
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NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.