4 yıllık bölümler arasında yer alan Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAYISAL 13+1 / 14 374,5788 137.746 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAYISAL 14+1 / 15 317,0937 245.776 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAYISAL 11+1 / 12 304,4388 280.266 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAYISAL 15+1 / 16 301,3761 289.366 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 12+1 / 13 299,2792 295.756 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İkinci) (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 14+1 / 15 299,1042 296.320 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (Örgün) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) SAYISAL 6+1 / 7 298,7048 297.544

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.