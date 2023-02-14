4 yıllık bölümler arasında yer alan Fizik Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Fizik bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Fizik bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Fizik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 545,6393 430 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Fizik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 532,6538 2.449 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fizik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 515,2192 8.856 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Fizik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 489,5824 24.599 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Fizik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 481,7183 30.401 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 440,7151 64.945 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Fizik (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 425,1134 79.655 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Fizik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 422,4710 82.335 Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 408,0454 97.259 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) Fizik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 346,2442 182.691 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fizik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 345,8703 183.388 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 343,0615 188.673 Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Fizik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 324,6758 227.350 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 321,3176 235.344 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 318,1377 243.153 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 311,6446 259.888 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 308,0488 269.837 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 298,8299 297.168 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 297,4887 301.383 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 294,8802 309.952 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 290,0685 326.355 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 289,9583 326.741 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 285,8613 341.352 Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 285,2881 343.442 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 281,6346 357.391 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Fizik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 281,3907 358.325 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 278,0723 371.807 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 275,4169 382.988 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 274,8633 385.399 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 274,5977 386.562 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 273,6262 390.884 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 272,7177 394.969 Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 270,1318 406.997 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 269,7396 408.847 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 269,6164 409.435 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Fizik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 268,9515 412.586 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 268,7984 413.274 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 267,9054 417.634 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 266,2936 425.609 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 265,4744 429.744 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 265,2034 431.083 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 264,3299 435.539 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 263,3558 440.551 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 262,9564 442.699 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 262,7179 443.977 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 260,7316 454.804 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 15+1 / 16 256,6937 477.988 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 256,4677 479.319 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Fizik (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 254,7831 489.735 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 253,5284 497.859 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 251,5157 510.875 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 250,9841 514.409 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizik (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Coe College) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 250,4052 518.336 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 250,3689 518.586 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 249,6206 523.693 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 248,9462 528.443 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Fizik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 15+1 / 16 248,7053 530.233 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Fizik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 232,2735 668.942

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.