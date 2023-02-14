4 yıllık bölümler arasında yer alan Fizik Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Fizik bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Fizik bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Fizik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|4+0 / 4
|545,6393
|430
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Fizik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|532,6538
|2.449
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|515,2192
|8.856
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|489,5824
|24.599
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Fizik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|481,7183
|30.401
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|440,7151
|64.945
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Fizik (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|425,1134
|79.655
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Fizik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|422,4710
|82.335
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|408,0454
|97.259
|İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|346,2442
|182.691
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|345,8703
|183.388
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|343,0615
|188.673
|Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|324,6758
|227.350
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|321,3176
|235.344
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|318,1377
|243.153
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|311,6446
|259.888
|Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|308,0488
|269.837
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|298,8299
|297.168
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|297,4887
|301.383
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|294,8802
|309.952
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|290,0685
|326.355
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|289,9583
|326.741
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|285,8613
|341.352
|Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|285,2881
|343.442
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|281,6346
|357.391
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Fizik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|281,3907
|358.325
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|278,0723
|371.807
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|275,4169
|382.988
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|274,8633
|385.399
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|274,5977
|386.562
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|273,6262
|390.884
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|272,7177
|394.969
|Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|270,1318
|406.997
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|269,7396
|408.847
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|269,6164
|409.435
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|268,9515
|412.586
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|268,7984
|413.274
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|267,9054
|417.634
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|266,2936
|425.609
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|265,4744
|429.744
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|265,2034
|431.083
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|264,3299
|435.539
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|263,3558
|440.551
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|262,9564
|442.699
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|262,7179
|443.977
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|260,7316
|454.804
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+1 / 16
|256,6937
|477.988
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|256,4677
|479.319
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Fizik (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|254,7831
|489.735
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|253,5284
|497.859
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|251,5157
|510.875
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|250,9841
|514.409
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Fizik (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Coe College) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|250,4052
|518.336
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|250,3689
|518.586
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|249,6206
|523.693
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|248,9462
|528.443
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|Fizik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+1 / 16
|248,7053
|530.233
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Fizik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|232,2735
|668.942
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.