(4 Yıllık) Fizik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Fizik bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Fizik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Fizik Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Fizik bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Fizik bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Fizik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4545,6393430
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Fizik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20532,65382.449
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Fizik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67515,21928.856
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Fizik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93489,582424.599
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Fizik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5481,718330.401
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10440,715164.945
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Fizik (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10425,113479.655
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Fizik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2422,471082.335
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8408,045497.259
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)Fizik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62346,2442182.691
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Fizik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41345,8703183.388
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82343,0615188.673
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Fizik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31324,6758227.350
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52321,3176235.344
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41318,1377243.153
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62311,6446259.888
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31308,0488269.837
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41298,8299297.168
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52297,4887301.383
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10294,8802309.952
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52290,0685326.355
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26289,9583326.741
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26285,8613341.352
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31285,2881343.442
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31281,6346357.391
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Fizik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8281,3907358.325
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21278,0723371.807
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21275,4169382.988
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21274,8633385.399
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21274,5977386.562
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31273,6262390.884
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21272,7177394.969
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21270,1318406.997
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21269,7396408.847
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21269,6164409.435
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Fizik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21268,9515412.586
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21268,7984413.274
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31267,9054417.634
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21266,2936425.609
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21265,4744429.744
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26265,2034431.083
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21264,3299435.539
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21263,3558440.551
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21262,9564442.699
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21262,7179443.977
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21260,7316454.804
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL15+1 / 16256,6937477.988
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21256,4677479.319
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Fizik (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2254,7831489.735
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21253,5284497.859
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21251,5157510.875
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21250,9841514.409
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizik (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Coe College) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3250,4052518.336
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21250,3689518.586
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26249,6206523.693
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21248,9462528.443
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)Fizik (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL15+1 / 16248,7053530.233
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Fizik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8232,2735668.942

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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