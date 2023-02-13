4 yıllık bölümler arasında yer alan Biyomühendislik Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Biyomühendislik bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Biyomühendislik bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Biyomühendislik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|438,4998
|66.934
|İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)
|Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|436,4517
|68.823
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Biyomühendislik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|425,8154
|78.936
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|418,7717
|85.963
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|418,7138
|86.011
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|416,6867
|88.022
|Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|414,6323
|90.163
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|412,0912
|92.979
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Biyomühendislik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|387,3923
|120.915
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Biyomühendislik (Örgün) (UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|327,4288
|221.133
|Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Biyomühendislik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|321,1598
|235.737
|Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|318,4344
|242.410
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|55+2 / 57
|315,6052
|249.496
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Biyomühendislik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|314,5585
|252.125
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)
|Biyomühendislik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 10
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Biyomühendislik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 12
|Dolmadı
|Dolmadı
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Biyomühendislik (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / ---
|---
|---
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / ---
|---
|---
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / ---
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NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.