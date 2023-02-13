4 yıllık bölümler arasında yer alan Biyomühendislik Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Biyomühendislik bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Biyomühendislik bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Biyomühendislik Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 438,4998 66.934 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 436,4517 68.823 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Biyomühendislik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 425,8154 78.936 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 418,7717 85.963 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 418,7138 86.011 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 416,6867 88.022 Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 414,6323 90.163 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 412,0912 92.979 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Biyomühendislik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 387,3923 120.915 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Biyomühendislik (Örgün) (UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 327,4288 221.133 Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Biyomühendislik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 321,1598 235.737 Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 318,4344 242.410 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 55+2 / 57 315,6052 249.496 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Biyomühendislik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 314,5585 252.125 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) Biyomühendislik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 1 Dolmadı Dolmadı Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Adana) (Devlet) Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 10 Dolmadı Dolmadı Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Biyomühendislik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 3 Dolmadı Dolmadı Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 12 Dolmadı Dolmadı Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Biyomühendislik (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / --- --- --- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / --- --- --- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Biyomühendislik (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.