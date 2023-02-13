4 yıllık bölümler arasında yer alan Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 445,9755 60.193 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 37+0 / 37 296,7410 303.832

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.