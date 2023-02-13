4 yıllık bölümler arasında yer alan Bitki Koruma Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Bitki Koruma bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Bitki Koruma bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Bitki Koruma Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 346,1469 182.876 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 336,3331 202.013 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 45+2 / 47 321,4768 234.956 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 314,1361 253.156 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 311,9570 259.007 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 305,7464 276.414 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 300,0665 293.325 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 297,6936 300.755 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 295,9944 306.305 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 292,8589 316.642 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 35+1 / 36 291,6472 320.735 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 35+1 / 36 287,9576 333.802 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 35+1 / 36 283,6913 349.393 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 35+1 / 36 282,5945 353.634 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 281,5342 357.764 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 280,1682 363.188 Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 277,0785 375.908 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 275,9989 380.493 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 275,6439 382.014 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 35+1 / 36 274,5242 386.896 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 272,6887 395.086 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 271,2901 401.503 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 267,6259 418.946 Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 267,0181 422.028 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 265,6385 428.925 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 264,7528 433.373 Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 264,6412 433.948 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 261,8807 448.432 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 258,9008 465.193 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 256,2782 480.483 Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 249,8231 522.278 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 247,9581 535.572 Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 243,4344 569.629 Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 234,1885 650.258 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.