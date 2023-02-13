4 yıllık bölümler arasında yer alan Bitki Koruma Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Bitki Koruma bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Bitki Koruma bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Bitki Koruma Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|346,1469
|182.876
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|336,3331
|202.013
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|45+2 / 47
|321,4768
|234.956
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|314,1361
|253.156
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|311,9570
|259.007
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|305,7464
|276.414
|Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|300,0665
|293.325
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|297,6936
|300.755
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|295,9944
|306.305
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|292,8589
|316.642
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+1 / 36
|291,6472
|320.735
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+1 / 36
|287,9576
|333.802
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+1 / 36
|283,6913
|349.393
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+1 / 36
|282,5945
|353.634
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|281,5342
|357.764
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|280,1682
|363.188
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|277,0785
|375.908
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|275,9989
|380.493
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|275,6439
|382.014
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+1 / 36
|274,5242
|386.896
|Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|272,6887
|395.086
|Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|271,2901
|401.503
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|267,6259
|418.946
|Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|267,0181
|422.028
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|265,6385
|428.925
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|264,7528
|433.373
|Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|264,6412
|433.948
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|261,8807
|448.432
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|258,9008
|465.193
|Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|256,2782
|480.483
|Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|249,8231
|522.278
|Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|247,9581
|535.572
|Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|243,4344
|569.629
|Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|234,1885
|650.258
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Bitki Koruma (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / ---
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NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.