4 yıllık bölümler arasında yer alan Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Mekatronik Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Mekatronik Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|498,4400
|18.566
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|494,7187
|20.973
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|493,5920
|21.772
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|483,5017
|29.075
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|467,9788
|41.360
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|466,5530
|42.530
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|463,3234
|45.207
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|455,9525
|51.407
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|53+2 / 55
|453,4941
|53.522
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|453,2754
|53.716
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|4+0 / 4
|452,4172
|54.511
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|440,4244
|65.238
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|435,7304
|69.464
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|425,9274
|78.831
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|422,9955
|81.825
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|417,6857
|87.068
|İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|414,5252
|90.301
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|400,9098
|105.062
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+0 / 30
|400,2086
|105.867
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|399,0205
|107.162
|Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|397,4340
|109.015
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|374,2648
|138.190
|Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|56+2 / 58
|373,7970
|138.867
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|45+2 / 47
|359,9250
|159.220
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|33+0 / 33
|359,6200
|159.708
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|41+0 / 41
|356,2633
|165.210
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|56+2 / 58
|346,0641
|183.033
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|344,3502
|186.255
|Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|56+2 / 58
|341,1740
|192.238
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|24+1 / 25
|338,1794
|198.155
|İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|337,7306
|199.076
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|332,2377
|210.600
|İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|329,9167
|215.562
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|328,5850
|218.489
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|59+0 / 59
|328,4539
|218.791
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|327,6719
|220.555
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|45+2 / 47
|324,9844
|226.627
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+0 / 35
|320,0042
|238.555
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|48+2 / 50
|317,7682
|244.057
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|315,7608
|249.136
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|32+0 / 32
|314,7965
|251.507
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|312,6681
|257.084
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|311,1962
|261.107
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|311,0802
|261.425
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|309,4402
|265.970
|İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|303,4806
|282.990
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|301,1097
|290.167
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|300,7498
|291.260
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|22+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|299,9427
|293.703
|Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|299,4376
|295.272
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 19
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 15
|Dolmadı
|Dolmadı
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 46
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|18+0 / 17
|Dolmadı
|Dolmadı
|Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 44
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 14
|Dolmadı
|Dolmadı
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 6
|Dolmadı
|Dolmadı
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / ---
|---
|---
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / ---
|---
|---
|Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / ---
|---
|---
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / ---
|---
|---
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.