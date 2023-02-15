4 yıllık bölümler arasında yer alan Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Mekatronik Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Mekatronik Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 498,4400 18.566 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 494,7187 20.973 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 493,5920 21.772 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 483,5017 29.075 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 467,9788 41.360 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 466,5530 42.530 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 463,3234 45.207 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 455,9525 51.407 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 53+2 / 55 453,4941 53.522 Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 453,2754 53.716 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 452,4172 54.511 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 440,4244 65.238 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 435,7304 69.464 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 425,9274 78.831 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 422,9955 81.825 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 417,6857 87.068 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 414,5252 90.301 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 400,9098 105.062 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 30+0 / 30 400,2086 105.867 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 399,0205 107.162 Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 397,4340 109.015 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 374,2648 138.190 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 56+2 / 58 373,7970 138.867 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 45+2 / 47 359,9250 159.220 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 33+0 / 33 359,6200 159.708 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 41+0 / 41 356,2633 165.210 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 56+2 / 58 346,0641 183.033 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 344,3502 186.255 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 56+2 / 58 341,1740 192.238 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 24+1 / 25 338,1794 198.155 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 337,7306 199.076 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 332,2377 210.600 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 329,9167 215.562 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 328,5850 218.489 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 59+0 / 59 328,4539 218.791 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 327,6719 220.555 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 45+2 / 47 324,9844 226.627 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 35+0 / 35 320,0042 238.555 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 48+2 / 50 317,7682 244.057 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 315,7608 249.136 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 32+0 / 32 314,7965 251.507 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 312,6681 257.084 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 311,1962 261.107 Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 311,0802 261.425 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 309,4402 265.970 İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 303,4806 282.990 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 301,1097 290.167 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 300,7498 291.260 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 22+0 / 3 Dolmadı Dolmadı Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 299,9427 293.703 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 299,4376 295.272 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 19 Dolmadı Dolmadı İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 15 Dolmadı Dolmadı Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 46 Dolmadı Dolmadı İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 18+0 / 17 Dolmadı Dolmadı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 44 Dolmadı Dolmadı İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 14 Dolmadı Dolmadı Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 6 Dolmadı Dolmadı Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / --- --- --- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / --- --- --- Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / --- --- --- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / --- --- ---

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