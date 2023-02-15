(4 Yıllık) Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Mekatronik Mühendisliği bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Mekatronik Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Mekatronik Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52498,440018.566
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52494,718720.973
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12493,592021.772
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62483,501729.075
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10467,978841.360
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6466,553042.530
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10463,323445.207
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8455,952551.407
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL53+2 / 55453,494153.522
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10453,275453.716
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4452,417254.511
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6440,424465.238
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3435,730469.464
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1425,927478.831
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3422,995581.825
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72417,685787.068
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3414,525290.301
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72400,9098105.062
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL30+0 / 30400,2086105.867
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12399,0205107.162
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62397,4340109.015
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 1DolmadıDolmadı
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10374,2648138.190
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL56+2 / 58373,7970138.867
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL45+2 / 47359,9250159.220
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL33+0 / 33359,6200159.708
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL41+0 / 41356,2633165.210
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL56+2 / 58346,0641183.033
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8344,3502186.255
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Mekatronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL56+2 / 58341,1740192.238
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL24+1 / 25338,1794198.155
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20337,7306199.076
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62332,2377210.600
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20329,9167215.562
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20328,5850218.489
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL59+0 / 59328,4539218.791
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25327,6719220.555
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Mekatronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL45+2 / 47324,9844226.627
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL35+0 / 35320,0042238.555
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Mekatronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL48+2 / 50317,7682244.057
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62315,7608249.136
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL32+0 / 32314,7965251.507
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62312,6681257.084
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10311,1962261.107
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (Almanca) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1311,0802261.425
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15309,4402265.970
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21303,4806282.990
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21301,1097290.167
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41300,7498291.260
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL22+0 / 3DolmadıDolmadı
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Mekatronik Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62299,9427293.703
Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21299,4376295.272
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 19DolmadıDolmadı
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 15DolmadıDolmadı
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 46DolmadıDolmadı
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL18+0 / 17DolmadıDolmadı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 44DolmadıDolmadı
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL17+0 / 14DolmadıDolmadı
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 6DolmadıDolmadı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / ---------
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / ---------
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / ---------
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Mekatronik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / ---------

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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