4 yıllık bölümler arasında yer alan Maden Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Maden Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Maden Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Maden Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Maden Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 447,0583 59.232 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Maden Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 408,5470 96.749 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Maden Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 356,3147 165.110 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Maden Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 15+1 / 1 Dolmadı Dolmadı İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Maden Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 2 Dolmadı Dolmadı Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Maden Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 4 Dolmadı Dolmadı Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Maden Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 10+1 / 4 Dolmadı Dolmadı Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Maden Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 301,4075 289.265 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Maden Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 7 Dolmadı Dolmadı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Maden Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 26 Dolmadı Dolmadı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Maden Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 28 Dolmadı Dolmadı Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Maden Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 4 Dolmadı Dolmadı

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