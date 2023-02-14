4 yıllık bölümler arasında yer alan Maden Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Maden Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Maden Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Maden Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Maden Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|447,0583
|59.232
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Maden Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|408,5470
|96.749
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Maden Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|356,3147
|165.110
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Maden Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+1 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Maden Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Maden Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Maden Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+1 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Maden Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|301,4075
|289.265
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Maden Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Maden Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 26
|Dolmadı
|Dolmadı
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Maden Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 28
|Dolmadı
|Dolmadı
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Maden Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.