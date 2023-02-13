4 yıllık bölümler arasında yer alan Biyoteknoloji Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Biyoteknoloji bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Biyoteknoloji bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Biyoteknoloji Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Biyoteknoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 276,6706 377.649 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Biyoteknoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 270,3318 405.989 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Biyoteknoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 262,4521 445.357 Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Biyoteknoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 259,4815 461.818 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Biyoteknoloji (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 251,3387 512.061

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.