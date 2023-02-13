4 yıllık bölümler arasında yer alan Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Bitkisel Üretim ve Teknolojileri bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Bitkisel Üretim ve Teknolojileri bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 263,1733 441.541 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 216,3783 849.243 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 196,6649 1.113.038 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 180,9014 1.312.724

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.