4 yıllık bölümler arasında yer alan Ergoterapi Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Ergoterapi bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Ergoterapi bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Ergoterapi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Ergoterapi (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|377,7717
|133.284
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ergoterapi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|371,5064
|141.959
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Ergoterapi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|360,8420
|157.796
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ergoterapi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|357,2619
|163.564
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ergoterapi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|339,4870
|195.579
|Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Ergoterapi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|336,8839
|200.887
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Ergoterapi (Örgün) (Ankara) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|333,7031
|207.441
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Ergoterapi (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|318,2301
|242.919
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ergoterapi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|313,6853
|254.362
|Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Ergoterapi (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|311,7005
|259.742
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ergoterapi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|307,5479
|271.220
|İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ergoterapi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|307,2856
|271.990
|Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)
|Ergoterapi (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|300,8090
|291.061
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Ergoterapi (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|273,2242
|392.693
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Ergoterapi (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|268,7690
|413.426
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ergoterapi (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|261,0810
|452.862
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ergoterapi (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|247,7269
|537.229
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ergoterapi (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|244,7734
|559.319
|Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Ergoterapi (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|239,7655
|599.796
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ergoterapi (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|21+0 / 21
|233,9337
|652.706
|İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ergoterapi (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|219,6122
|809.362
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Ergoterapi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Ergoterapi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Ergoterapi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|206,4943
|978.363
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Ergoterapi (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|24+0 / 24
|191,4382
|1.183.623
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Ergoterapi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 9
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Ergoterapi (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.