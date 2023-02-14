4 yıllık bölümler arasında yer alan Ergoterapi Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Ergoterapi bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Ergoterapi bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Ergoterapi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Ergoterapi (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 377,7717 133.284 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ergoterapi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 371,5064 141.959 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Ergoterapi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 360,8420 157.796 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ergoterapi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 357,2619 163.564 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ergoterapi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 339,4870 195.579 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Ergoterapi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 336,8839 200.887 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ergoterapi (Örgün) (Ankara) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 333,7031 207.441 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Ergoterapi (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 318,2301 242.919 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ergoterapi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 313,6853 254.362 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Ergoterapi (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 311,7005 259.742 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ergoterapi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 307,5479 271.220 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ergoterapi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 307,2856 271.990 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Ergoterapi (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 300,8090 291.061 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Ergoterapi (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 273,2242 392.693 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Ergoterapi (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 268,7690 413.426 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ergoterapi (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 261,0810 452.862 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ergoterapi (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 247,7269 537.229 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ergoterapi (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 244,7734 559.319 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Ergoterapi (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 239,7655 599.796 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ergoterapi (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 21+0 / 21 233,9337 652.706 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ergoterapi (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 219,6122 809.362 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Ergoterapi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Ergoterapi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Ergoterapi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 206,4943 978.363 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ergoterapi (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 24+0 / 24 191,4382 1.183.623 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Ergoterapi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 9 Dolmadı Dolmadı Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Ergoterapi (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 2 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.