4 yıllık bölümler arasında yer alan Geomatik Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Geomatik Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Geomatik Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Geomatik Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Geomatik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 408,8842 96.370 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Geomatik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 390,0557 117.678 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Geomatik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 348,7283 178.185 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Geomatik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 10+1 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.