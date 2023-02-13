4 yıllık bölümler arasında yer alan Çevre Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Çevre Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Çevre Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Çevre Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Çevre Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 55+2 / 57 453,0090 53.959 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Çevre Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 439,0477 66.447 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 432,5872 72.365 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 390,0955 117.624 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Çevre Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 373,5579 139.163 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Çevre Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 367,1083 148.399 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Çevre Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 358,0362 162.270 Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Çevre Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 331,5772 211.970 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) Çevre Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 325,8998 224.550 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 322,9870 231.329 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 15+1 / 1 Dolmadı Dolmadı Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 6 Dolmadı Dolmadı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 1 Dolmadı Dolmadı Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 1 Dolmadı Dolmadı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 8 Dolmadı Dolmadı Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 9 Dolmadı Dolmadı Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 8 Dolmadı Dolmadı Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 1 Dolmadı Dolmadı Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 27 Dolmadı Dolmadı Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 26 Dolmadı Dolmadı Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 55 Dolmadı Dolmadı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Çevre Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 8 Dolmadı Dolmadı Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 4 Dolmadı Dolmadı Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 32 Dolmadı Dolmadı Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Çevre Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / --- --- --- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Çevre Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / --- --- --- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Çevre Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / --- --- --- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Çevre Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.