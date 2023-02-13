4 yıllık bölümler arasında yer alan Çevre Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Çevre Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Çevre Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Çevre Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|55+2 / 57
|453,0090
|53.959
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|439,0477
|66.447
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|432,5872
|72.365
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|390,0955
|117.624
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|373,5579
|139.163
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|367,1083
|148.399
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|358,0362
|162.270
|Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|331,5772
|211.970
|İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|325,8998
|224.550
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|322,9870
|231.329
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+1 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 6
|Dolmadı
|Dolmadı
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 8
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 9
|Dolmadı
|Dolmadı
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 8
|Dolmadı
|Dolmadı
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 27
|Dolmadı
|Dolmadı
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 26
|Dolmadı
|Dolmadı
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 55
|Dolmadı
|Dolmadı
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 8
|Dolmadı
|Dolmadı
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 32
|Dolmadı
|Dolmadı
|Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / ---
|---
|---
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Çevre Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / ---
|---
|---
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Çevre Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / ---
|---
|---
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Çevre Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / ---
|---
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NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.