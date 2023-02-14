4 yıllık bölümler arasında yer alan Kimya Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Kimya bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Kimya bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Kimya Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Kimya (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|528,9141
|3.406
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|495,2350
|20.624
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Kimya (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|480,4399
|31.418
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|464,3088
|44.394
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Kimya (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|458,8242
|48.993
|Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Kimya (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|453,3648
|53.639
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|450,4795
|56.164
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|420,7594
|83.970
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Kimya (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|411,0837
|94.050
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|406,7593
|98.682
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|391,7091
|115.672
|Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|372,0391
|141.204
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|359,0312
|160.682
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|352,3214
|171.949
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|348,6434
|178.324
|İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|341,3525
|191.892
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|341,2465
|192.103
|İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|339,8738
|194.798
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|333,0608
|208.766
|Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|322,3355
|232.901
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Kimya (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|319,1328
|240.734
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|319,1132
|240.783
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|315,4107
|249.993
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|313,5225
|254.777
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|306,4737
|274.295
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|302,3205
|286.418
|Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|302,2703
|286.574
|Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|300,0597
|293.351
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|35+1 / 36
|297,2424
|302.179
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|296,6309
|304.198
|Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|295,3631
|308.325
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|294,3478
|311.711
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|294,3026
|311.862
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|294,2311
|312.102
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|292,3252
|318.447
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|292,1308
|319.102
|Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|291,7232
|320.500
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|290,7924
|323.737
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|289,4398
|328.556
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|289,2447
|329.280
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|288,8657
|330.633
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|288,1003
|333.286
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|287,8110
|334.313
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|287,7345
|334.604
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|287,6111
|335.044
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|287,2832
|336.284
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|285,5386
|342.500
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|285,5371
|342.506
|Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|284,5522
|346.225
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|284,0724
|347.994
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|279,3485
|366.624
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|276,7103
|377.474
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|276,5648
|378.104
|İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|276,5607
|378.122
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|275,1166
|384.236
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|273,5757
|391.085
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|272,5687
|395.652
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Kimya (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|270,4632
|405.373
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|269,7406
|408.838
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|269,6277
|409.375
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|268,6099
|414.206
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|268,0553
|416.924
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+1 / 16
|268,0200
|417.077
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|267,2060
|421.124
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|265,7055
|428.586
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|263,3064
|440.808
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)
|Kimya (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+1 / 16
|255,5826
|484.720
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Kimya (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|248,9912
|528.131
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.