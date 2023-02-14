4 yıllık bölümler arasında yer alan Kimya Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Kimya bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Kimya bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Kimya Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kimya (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 528,9141 3.406 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kimya (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 495,2350 20.624 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Kimya (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 480,4399 31.418 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Kimya (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 464,3088 44.394 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Kimya (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 458,8242 48.993 Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kimya (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 453,3648 53.639 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 450,4795 56.164 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kimya (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 420,7594 83.970 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Kimya (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 411,0837 94.050 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Kimya (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 406,7593 98.682 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 391,7091 115.672 Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Kimya (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 372,0391 141.204 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 359,0312 160.682 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 352,3214 171.949 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 348,6434 178.324 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) Kimya (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 341,3525 191.892 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 341,2465 192.103 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) Kimya (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 339,8738 194.798 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 333,0608 208.766 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 322,3355 232.901 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kimya (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 319,1328 240.734 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 319,1132 240.783 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 315,4107 249.993 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 313,5225 254.777 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 306,4737 274.295 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 302,3205 286.418 Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 302,2703 286.574 Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 300,0597 293.351 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 35+1 / 36 297,2424 302.179 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 296,6309 304.198 Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 295,3631 308.325 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 294,3478 311.711 Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 294,3026 311.862 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 294,2311 312.102 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 292,3252 318.447 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 292,1308 319.102 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 291,7232 320.500 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 290,7924 323.737 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 289,4398 328.556 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 289,2447 329.280 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 288,8657 330.633 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 288,1003 333.286 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 287,8110 334.313 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 287,7345 334.604 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 287,6111 335.044 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) Kimya (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 287,2832 336.284 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 285,5386 342.500 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 285,5371 342.506 Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 284,5522 346.225 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 284,0724 347.994 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 279,3485 366.624 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 276,7103 377.474 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 276,5648 378.104 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 276,5607 378.122 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 275,1166 384.236 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 273,5757 391.085 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 272,5687 395.652 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Kimya (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 270,4632 405.373 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 269,7406 408.838 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 269,6277 409.375 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 268,6099 414.206 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 268,0553 416.924 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 15+1 / 16 268,0200 417.077 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 267,2060 421.124 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 265,7055 428.586 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 263,3064 440.808 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet) Kimya (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 15+1 / 16 255,5826 484.720 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Kimya (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 248,9912 528.131

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.