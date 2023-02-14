(4 Yıllık) Kimya Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Kimya bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Kimya Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Kimya Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Kimya bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Kimya bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Kimya Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Kimya (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6528,91413.406
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Kimya (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67495,235020.624
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Kimya (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20480,439931.418
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Kimya (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82464,308844.394
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Kimya (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5458,824248.993
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Kimya (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3453,364853.639
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72450,479556.164
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Kimya (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52420,759483.970
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)Kimya (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10411,083794.050
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Kimya (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21406,759398.682
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL100+3 / 103391,7091115.672
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Kimya (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31372,0391141.204
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82359,0312160.682
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL90+3 / 93352,3214171.949
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72348,6434178.324
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)Kimya (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1341,3525191.892
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52341,2465192.103
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)Kimya (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62339,8738194.798
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62333,0608208.766
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82322,3355232.901
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Kimya (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20319,1328240.734
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62319,1132240.783
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26315,4107249.993
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31313,5225254.777
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82306,4737274.295
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21302,3205286.418
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26302,2703286.574
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62300,0597293.351
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL35+1 / 36297,2424302.179
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21296,6309304.198
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL80+2 / 82295,3631308.325
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26294,3478311.711
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21294,3026311.862
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72294,2311312.102
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21292,3252318.447
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21292,1308319.102
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31291,7232320.500
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31290,7924323.737
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21289,4398328.556
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31289,2447329.280
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31288,8657330.633
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21288,1003333.286
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31287,8110334.313
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31287,7345334.604
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21287,6111335.044
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)Kimya (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41287,2832336.284
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31285,5386342.500
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26285,5371342.506
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21284,5522346.225
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21284,0724347.994
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21279,3485366.624
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26276,7103377.474
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21276,5648378.104
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21276,5607378.122
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21275,1166384.236
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21273,5757391.085
Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26272,5687395.652
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Kimya (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8270,4632405.373
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21269,7406408.838
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21269,6277409.375
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21268,6099414.206
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26268,0553416.924
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL15+1 / 16268,0200417.077
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21267,2060421.124
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21265,7055428.586
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL25+1 / 26263,3064440.808
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)Kimya (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL15+1 / 16255,5826484.720
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Kimya (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2248,9912528.131

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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