4 yıllık bölümler arasında yer alan Matematik Öğretmenliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Matematik Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Matematik Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Matematik Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Matematik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 480,5604 31.327 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Matematik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 469,9325 39.723 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 459,6496 48.303 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 450,5124 56.137 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 450,0144 56.579 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 443,5186 62.345 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 430,5821 74.320 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 429,7361 75.098 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 424,7645 79.977 Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 416,7129 87.994 Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 397,1225 109.379 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 377,4447 133.711 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 376,6514 134.828 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Matematik Öğretmenliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 331,9032 211.291

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.