4 yıllık bölümler arasında yer alan Matematik Öğretmenliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Matematik Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Matematik Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Matematik Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Matematik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|480,5604
|31.327
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Matematik Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|469,9325
|39.723
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|459,6496
|48.303
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|450,5124
|56.137
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|450,0144
|56.579
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|443,5186
|62.345
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|430,5821
|74.320
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|429,7361
|75.098
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|424,7645
|79.977
|Trabzon Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|416,7129
|87.994
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)
|Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|397,1225
|109.379
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|377,4447
|133.711
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Matematik Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|376,6514
|134.828
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Matematik Öğretmenliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|331,9032
|211.291
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.