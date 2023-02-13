(4 Yıllık) Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)Astronomi ve Uzay Bilimleri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41309,7809264.972
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Astronomi ve Uzay Bilimleri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL75+2 / 77308,5683268.406
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Astronomi ve Uzay Bilimleri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52295,3431308.398
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Astronomi ve Uzay Bilimleri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41264,4572434.903
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Astronomi ve Uzay Bilimleri (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL20+1 / 21264,2703435.833
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Astronomi ve Uzay Bilimleri (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2207,2486968.111

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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