4 yıllık bölümler arasında yer alan Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Astronomi ve Uzay Bilimleri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 309,7809 264.972 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Astronomi ve Uzay Bilimleri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 75+2 / 77 308,5683 268.406 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Astronomi ve Uzay Bilimleri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 295,3431 308.398 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Astronomi ve Uzay Bilimleri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 264,4572 434.903 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Astronomi ve Uzay Bilimleri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 264,2703 435.833 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Astronomi ve Uzay Bilimleri (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 207,2486 968.111

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.