4 yıllık bölümler arasında yer alan Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|444,9262
|61.103
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|429,9724
|74.874
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|428,6739
|76.116
|Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|13+0 / 13
|425,2542
|79.512
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|418,8560
|85.869
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|410,8318
|94.310
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|383,5339
|125.753
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|357,8538
|162.565
|Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|62+0 / 62
|330,8215
|213.612
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+0 / 30
|324,0675
|228.844
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 6
|Dolmadı
|Dolmadı
|Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / ---
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NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.