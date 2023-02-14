4 yıllık bölümler arasında yer alan Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 444,9262 61.103 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 429,9724 74.874 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 428,6739 76.116 Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 13+0 / 13 425,2542 79.512 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 418,8560 85.869 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 410,8318 94.310 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 383,5339 125.753 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 357,8538 162.565 Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 62+0 / 62 330,8215 213.612 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 30+0 / 30 324,0675 228.844 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 3 Dolmadı Dolmadı İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 4 Dolmadı Dolmadı İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 6 Dolmadı Dolmadı Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 7 Dolmadı Dolmadı Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / --- --- ---

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