4 yıllık bölümler arasında yer alan Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|455,5114
|51.768
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|452,8052
|54.145
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|448,7422
|57.704
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|446,6603
|59.601
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|441,9364
|63.826
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|4+0 / 4
|438,2897
|67.124
|Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|435,1843
|69.963
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|432,8184
|72.159
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|426,8455
|77.930
|Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|420,8149
|83.919
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|420,1552
|84.545
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|416,2569
|88.499
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|412,5431
|92.461
|İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|408,6616
|96.615
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|408,4522
|96.842
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|405,7950
|99.713
|İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|401,9041
|103.953
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|396,7306
|109.845
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|395,1543
|111.633
|Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|394,3650
|112.571
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|392,6762
|114.538
|Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|391,7843
|115.595
|İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|390,8647
|116.716
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|388,0924
|120.034
|İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|387,8460
|120.364
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|381,9798
|127.710
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|43+0 / 43
|363,7918
|153.367
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|47+0 / 47
|359,9498
|159.175
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|350,2843
|175.439
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|47+0 / 47
|337,3380
|199.930
|Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|319,4052
|240.052
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|48+0 / 48
|313,4603
|254.961
|İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|276,6788
|377.618
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|16+0 / 16
|275,3035
|383.483
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|68+0 / 68
|275,2260
|383.798
|Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|274,7128
|386.022
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|24+0 / 24
|266,6929
|423.640
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|68+0 / 68
|264,2807
|435.791
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|261,7129
|449.365
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|260,7307
|454.811
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|247,0772
|541.995
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|246,6529
|545.183
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|246,5686
|545.856
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|241,3091
|586.956
|İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|51+0 / 51
|240,9022
|590.307
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|51+0 / 51
|236,0211
|633.043
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|225,9226
|735.743
|İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|217,6728
|833.003
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.