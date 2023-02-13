4 yıllık bölümler arasında yer alan Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 455,5114 51.768 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 452,8052 54.145 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 448,7422 57.704 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 446,6603 59.601 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 441,9364 63.826 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 438,2897 67.124 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 435,1843 69.963 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 432,8184 72.159 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 426,8455 77.930 Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 420,8149 83.919 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 420,1552 84.545 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 416,2569 88.499 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 412,5431 92.461 İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 408,6616 96.615 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 408,4522 96.842 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 405,7950 99.713 İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 401,9041 103.953 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 396,7306 109.845 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 395,1543 111.633 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 394,3650 112.571 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 392,6762 114.538 Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 391,7843 115.595 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 390,8647 116.716 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 388,0924 120.034 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 387,8460 120.364 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 381,9798 127.710 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 43+0 / 43 363,7918 153.367 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 47+0 / 47 359,9498 159.175 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 350,2843 175.439 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 47+0 / 47 337,3380 199.930 Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 319,4052 240.052 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 48+0 / 48 313,4603 254.961 İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 276,6788 377.618 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 16+0 / 16 275,3035 383.483 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 68+0 / 68 275,2260 383.798 Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 274,7128 386.022 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 24+0 / 24 266,6929 423.640 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 68+0 / 68 264,2807 435.791 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 261,7129 449.365 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 260,7307 454.811 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 247,0772 541.995 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 246,6529 545.183 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 246,5686 545.856 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 241,3091 586.956 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 240,9022 590.307 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 236,0211 633.043 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 225,9226 735.743 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 217,6728 833.003

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.