4 yıllık bölümler arasında yer alan İç Mimarlık Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İç Mimarlık bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İç Mimarlık bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) İç Mimarlık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|435,0320
|70.095
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|421,1116
|83.665
|Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|406,1723
|99.329
|Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|404,4324
|101.162
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|398,6344
|107.622
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|379,4846
|130.958
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|371,6770
|141.706
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|13+0 / 13
|365,8426
|150.317
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|359,9209
|159.231
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|13+0 / 13
|353,7963
|169.461
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|352,5681
|171.528
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|351,0602
|174.131
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|347,8559
|179.793
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|341,7240
|191.205
|Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|340,9520
|192.646
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|16+0 / 16
|340,4802
|193.569
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|339,1068
|196.357
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|336,3546
|201.972
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|333,0649
|208.760
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|331,4733
|212.186
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|9+0 / 9
|329,9594
|215.458
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|323,8726
|229.277
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|320,2335
|238.005
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|317,6221
|244.417
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|317,0316
|245.933
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|317,0017
|246.002
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|314,3719
|252.573
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|310,4209
|263.207
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|308,9066
|267.416
|Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|4+0 / 4
|306,9464
|272.974
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|304,8570
|279.039
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|302,6285
|285.499
|Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|300,9844
|290.534
|Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)
|İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|300,2921
|292.672
|Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)
|İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|298,3668
|298.637
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+0 / 50
|297,9781
|299.854
|Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|39+0 / 39
|296,8083
|303.611
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|295,1487
|309.024
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+0 / 70
|294,4734
|311.301
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|292,3374
|318.394
|Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|292,1283
|319.112
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|İç Mimarlık (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|290,2844
|325.563
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|287,9313
|333.892
|İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|287,7786
|334.431
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)
|İç Mimarlık (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|287,6188
|335.018
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)
|İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 31
|286,2744
|339.890
|Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|283,0728
|351.839
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|281,0522
|359.661
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|281,0138
|359.823
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|280,1377
|363.306
|Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|13+0 / 13
|277,6290
|373.633
|Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|57+0 / 57
|275,9461
|380.727
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|92+0 / 92
|275,5760
|382.314
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|39+0 / 39
|268,2893
|415.738
|Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|74+0 / 74
|267,6567
|418.795
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|43+0 / 43
|263,1765
|441.523
|Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|263,0299
|442.338
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|43+0 / 43
|261,4464
|450.796
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|260,9997
|453.310
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|41+0 / 41
|260,4161
|456.603
|Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|12+0 / 12
|260,4069
|456.646
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|260,1956
|457.803
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|36+0 / 36
|260,1694
|457.965
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|İç Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|259,0008
|464.603
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|258,9553
|464.867
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|51+0 / 51
|258,5506
|467.166
|İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|19+0 / 19
|258,2129
|469.114
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|32+0 / 32
|256,6367
|478.331
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|43+0 / 43
|253,8581
|495.693
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|24+0 / 24
|252,5486
|504.073
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|19+0 / 19
|252,4699
|504.606
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|251,9874
|507.790
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|251,1980
|512.989
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|248,6265
|530.783
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|247,9180
|535.826
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|247,4958
|538.905
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|242,8164
|574.522
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|242,1619
|579.893
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|İç Mimarlık (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|239,1904
|604.813
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|238,2975
|612.660
|Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|39+0 / 39
|228,3117
|709.616
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 15
|224,7248
|749.353
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|221,8763
|782.043
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|221,4569
|787.020
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|219,7849
|807.176
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|211,3387
|913.702
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İç Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|203,3475
|1.021.150
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|191,0451
|1.188.911
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.