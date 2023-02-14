(4 Yıllık) İç Mimarlık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, İç Mimarlık bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) İç Mimarlık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan İç Mimarlık Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İç Mimarlık bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İç Mimarlık bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) İç Mimarlık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41435,032070.095
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9421,111683.665
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7406,172399.329
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62404,4324101.162
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15398,6344107.622
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62379,4846130.958
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62371,6770141.706
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL13+0 / 13365,8426150.317
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7359,9209159.231
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL13+0 / 13353,7963169.461
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7352,5681171.528
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10351,0602174.131
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7347,8559179.793
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11341,7240191.205
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72340,9520192.646
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL16+0 / 16340,4802193.569
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6339,1068196.357
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7336,3546201.972
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL3+0 / 3333,0649208.760
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72331,4733212.186
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL9+0 / 9329,9594215.458
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8323,8726229.277
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8320,2335238.005
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72317,6221244.417
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5317,0316245.933
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8317,0017246.002
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8314,3719252.573
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72310,4209263.207
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5308,9066267.416
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL4+0 / 4306,9464272.974
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL65+2 / 67304,8570279.039
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52302,6285285.499
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Konya) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7300,9844290.534
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41300,2921292.672
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62298,3668298.637
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL50+0 / 50297,9781299.854
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL39+0 / 39296,8083303.611
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL70+2 / 72295,1487309.024
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL70+0 / 70294,4734311.301
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15292,3374318.394
Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet)İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41292,1283319.112
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)İç Mimarlık (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52290,2844325.563
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62287,9313333.892
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL60+2 / 62287,7786334.431
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)İç Mimarlık (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)SAYISAL50+2 / 52287,6188335.018
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL30+1 / 31286,2744339.890
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15283,0728351.839
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15281,0522359.661
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10281,0138359.823
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20280,1377363.306
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Konya) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL13+0 / 13277,6290373.633
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL57+0 / 57275,9461380.727
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL92+0 / 92275,5760382.314
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL39+0 / 39268,2893415.738
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL74+0 / 74267,6567418.795
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL43+0 / 43263,1765441.523
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25263,0299442.338
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL43+0 / 43261,4464450.796
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8260,9997453.310
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL41+0 / 41260,4161456.603
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL12+0 / 12260,4069456.646
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5260,1956457.803
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL36+0 / 36260,1694457.965
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)İç Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5259,0008464.603
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1258,9553464.867
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL51+0 / 51258,5506467.166
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL19+0 / 19258,2129469.114
İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL32+0 / 32256,6367478.331
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL43+0 / 43253,8581495.693
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL24+0 / 24252,5486504.073
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL19+0 / 19252,4699504.606
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1251,9874507.790
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10251,1980512.989
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10248,6265530.783
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10247,9180535.826
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15247,4958538.905
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25242,8164574.522
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7242,1619579.893
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)İç Mimarlık (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1239,1904604.813
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5238,2975612.660
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL39+0 / 39228,3117709.616
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL15+0 / 15224,7248749.353
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10221,8763782.043
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10221,4569787.020
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20219,7849807.176
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10211,3387913.702
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İç Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10203,34751.021.150
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10191,04511.188.911

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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