4 yıllık bölümler arasında yer alan İç Mimarlık Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İç Mimarlık bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İç Mimarlık bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) İç Mimarlık Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 435,0320 70.095 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 421,1116 83.665 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 406,1723 99.329 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 404,4324 101.162 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 398,6344 107.622 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 379,4846 130.958 İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 371,6770 141.706 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 13+0 / 13 365,8426 150.317 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 359,9209 159.231 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 13+0 / 13 353,7963 169.461 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 352,5681 171.528 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 351,0602 174.131 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 347,8559 179.793 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 341,7240 191.205 Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 340,9520 192.646 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 16+0 / 16 340,4802 193.569 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 339,1068 196.357 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 336,3546 201.972 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 333,0649 208.760 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 331,4733 212.186 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 9+0 / 9 329,9594 215.458 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 323,8726 229.277 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 320,2335 238.005 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 317,6221 244.417 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 317,0316 245.933 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 317,0017 246.002 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 314,3719 252.573 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 310,4209 263.207 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 308,9066 267.416 Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 306,9464 272.974 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 304,8570 279.039 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 302,6285 285.499 Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Konya) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 300,9844 290.534 Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 300,2921 292.672 Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 298,3668 298.637 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 50+0 / 50 297,9781 299.854 Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 39+0 / 39 296,8083 303.611 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 295,1487 309.024 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 70+0 / 70 294,4734 311.301 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 292,3374 318.394 Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet) İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 292,1283 319.112 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) İç Mimarlık (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 290,2844 325.563 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 287,9313 333.892 İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 287,7786 334.431 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) İç Mimarlık (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 287,6188 335.018 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) İç Mimarlık (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 31 286,2744 339.890 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 283,0728 351.839 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 281,0522 359.661 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 281,0138 359.823 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 280,1377 363.306 Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Konya) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 13+0 / 13 277,6290 373.633 Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 57+0 / 57 275,9461 380.727 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 92+0 / 92 275,5760 382.314 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 39+0 / 39 268,2893 415.738 Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 74+0 / 74 267,6567 418.795 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 43+0 / 43 263,1765 441.523 Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 263,0299 442.338 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 43+0 / 43 261,4464 450.796 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 260,9997 453.310 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 41+0 / 41 260,4161 456.603 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 12+0 / 12 260,4069 456.646 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 260,1956 457.803 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 36+0 / 36 260,1694 457.965 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İç Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 259,0008 464.603 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 258,9553 464.867 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 51+0 / 51 258,5506 467.166 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 19+0 / 19 258,2129 469.114 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 32+0 / 32 256,6367 478.331 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 43+0 / 43 253,8581 495.693 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 24+0 / 24 252,5486 504.073 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 19+0 / 19 252,4699 504.606 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 251,9874 507.790 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 251,1980 512.989 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 248,6265 530.783 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 247,9180 535.826 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İç Mimarlık (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 247,4958 538.905 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 242,8164 574.522 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 242,1619 579.893 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) İç Mimarlık (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 239,1904 604.813 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 238,2975 612.660 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 39+0 / 39 228,3117 709.616 Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 15 224,7248 749.353 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 221,8763 782.043 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 221,4569 787.020 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İç Mimarlık (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 219,7849 807.176 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 211,3387 913.702 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İç Mimarlık (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 203,3475 1.021.150 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İç Mimarlık (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 191,0451 1.188.911

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