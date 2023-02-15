4 yıllık bölümler arasında yer alan Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 391,6582 115.725 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 337,4834 199.600 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 298,3462 298.707 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 295,1612 308.979 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 280,2275 362.933 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 37+0 / 37 277,7378 373.215 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 257,8549 471.149

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.