4 yıllık bölümler arasında yer alan Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|391,6582
|115.725
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|337,4834
|199.600
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|298,3462
|298.707
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|295,1612
|308.979
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|280,2275
|362.933
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|37+0 / 37
|277,7378
|373.215
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|257,8549
|471.149
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.