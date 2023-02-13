(4 Yıllık) Dijital Oyun Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, Dijital Oyun Tasarımı bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) Dijital Oyun Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

4 yıllık bölümler arasında yer alan Dijital Oyun Tasarımı Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Dijital Oyun Tasarımı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Dijital Oyun Tasarımı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Dijital Oyun Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11500,850316.977
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8479,143932.429
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11442,873162.935
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL11+0 / 11423,053181.753
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7420,635084.087
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8404,2450101.366
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7399,1758107.005
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL25+0 / 25397,2628109.216
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6388,0353120.118
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)SAYISAL40+1 / 41371,9685141.300
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL6+0 / 6369,0368145.539
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL40+0 / 40328,9641217.667
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL40+0 / 40324,8230227.013
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL13+0 / 13310,0971264.070
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL8+0 / 8300,5948291.743
İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL59+0 / 59295,9169306.548
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL59+0 / 59283,9902348.321
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL41+0 / 41280,4167362.173
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL1+0 / 1278,0014372.082
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL43+0 / 43276,3987378.805
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34268,8909412.851
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL42+0 / 42268,1996416.206
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL34+0 / 34267,4102420.052
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL7+0 / 7257,3379474.184
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20256,9731476.333
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)SAYISAL10+0 / 10245,2413555.685
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)SAYISAL20+0 / 20238,2962612.673
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)SAYISAL2+0 / 2215,9019855.072
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)SAYISAL5+0 / 5212,1141903.606

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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