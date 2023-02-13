4 yıllık bölümler arasında yer alan Dijital Oyun Tasarımı Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Dijital Oyun Tasarımı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Dijital Oyun Tasarımı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Dijital Oyun Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 500,8503 16.977 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 479,1439 32.429 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 442,8731 62.935 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 11+0 / 11 423,0531 81.753 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 420,6350 84.087 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 404,2450 101.366 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 399,1758 107.005 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 397,2628 109.216 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 388,0353 120.118 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 371,9685 141.300 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 6+0 / 6 369,0368 145.539 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 40+0 / 40 328,9641 217.667 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 40+0 / 40 324,8230 227.013 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 13+0 / 13 310,0971 264.070 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 8+0 / 8 300,5948 291.743 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 59+0 / 59 295,9169 306.548 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 59+0 / 59 283,9902 348.321 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 41+0 / 41 280,4167 362.173 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 278,0014 372.082 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 43+0 / 43 276,3987 378.805 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 268,8909 412.851 Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 42+0 / 42 268,1996 416.206 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 34+0 / 34 267,4102 420.052 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 7+0 / 7 257,3379 474.184 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 256,9731 476.333 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 10 245,2413 555.685 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 238,2962 612.673 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / 2 215,9019 855.072 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 212,1141 903.606

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.