4 yıllık bölümler arasında yer alan Dijital Oyun Tasarımı Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Dijital Oyun Tasarımı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Dijital Oyun Tasarımı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Dijital Oyun Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|500,8503
|16.977
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|479,1439
|32.429
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|442,8731
|62.935
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|11+0 / 11
|423,0531
|81.753
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|420,6350
|84.087
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|404,2450
|101.366
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|399,1758
|107.005
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|397,2628
|109.216
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|388,0353
|120.118
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|371,9685
|141.300
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|6+0 / 6
|369,0368
|145.539
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+0 / 40
|328,9641
|217.667
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+0 / 40
|324,8230
|227.013
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|13+0 / 13
|310,0971
|264.070
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|8+0 / 8
|300,5948
|291.743
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|59+0 / 59
|295,9169
|306.548
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|59+0 / 59
|283,9902
|348.321
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|41+0 / 41
|280,4167
|362.173
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|278,0014
|372.082
|Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|43+0 / 43
|276,3987
|378.805
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|268,8909
|412.851
|Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|42+0 / 42
|268,1996
|416.206
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|34+0 / 34
|267,4102
|420.052
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|7+0 / 7
|257,3379
|474.184
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|256,9731
|476.333
|Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|245,2413
|555.685
|Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|238,2962
|612.673
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / 2
|215,9019
|855.072
|Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Dijital Oyun Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|212,1141
|903.606
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.