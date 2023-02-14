4 yıllık bölümler arasında yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 287,8888 334.041 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 279,5262 365.863 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 274,3816 387.580 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 245,2089 555.968 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 244,7828 559.261 Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 240,9043 590.286 Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 231,9644 671.975 Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 221,2429 789.517 Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 217,5413 834.584 Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 216,8887 842.765 Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 212,3331 900.696 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 17 211,4139 912.721 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 191,6811 1.180.457 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 2+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.