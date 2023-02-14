4 yıllık bölümler arasında yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|287,8888
|334.041
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|5+0 / 5
|279,5262
|365.863
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|274,3816
|387.580
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|245,2089
|555.968
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|244,7828
|559.261
|Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|240,9043
|590.286
|Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|231,9644
|671.975
|Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|221,2429
|789.517
|Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|217,5413
|834.584
|Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|216,8887
|842.765
|Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|212,3331
|900.696
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 17
|211,4139
|912.721
|Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+0 / 25
|191,6811
|1.180.457
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|2+0 / ---
|---
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NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.