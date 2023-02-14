4 yıllık bölümler arasında yer alan Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Jeoloji Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Jeoloji Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|439,8954
|65.698
|Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|392,1424
|115.156
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|325,9656
|224.396
|Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+1 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|300,2186
|292.887
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 15
|Dolmadı
|Dolmadı
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 6
|Dolmadı
|Dolmadı
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / ---
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NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.