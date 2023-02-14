4 yıllık bölümler arasında yer alan Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Jeoloji Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Jeoloji Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Jeoloji Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 439,8954 65.698 Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Jeoloji Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 1 Dolmadı Dolmadı İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Jeoloji Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 392,1424 115.156 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Jeoloji Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 325,9656 224.396 Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Jeoloji Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 10+1 / 2 Dolmadı Dolmadı Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Jeoloji Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 300,2186 292.887 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Jeoloji Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 15 Dolmadı Dolmadı Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Jeoloji Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 6 Dolmadı Dolmadı Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Jeoloji Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 3 Dolmadı Dolmadı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Jeoloji Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.