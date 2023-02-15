4 yıllık bölümler arasında yer alan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Sabancı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 85+0 / 85 539,9969 1.054 Sabancı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 145+0 / 145 505,1619 14.265 Sabancı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 245+0 / 245 411,9397 93.146

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.