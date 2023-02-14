4 yıllık bölümler arasında yer alan Kimya Öğretmenliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Kimya Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Kimya Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Kimya Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kimya Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 443,4644 62.392 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Kimya Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 427,3354 77.455 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Kimya Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 388,9008 119.066 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Kimya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 374,3769 138.040 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Kimya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 351,0592 174.134 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kimya Öğretmenliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 343,8309 187.297 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kimya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 339,5943 195.358 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Kimya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 332,8179 209.280 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Kimya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 315,0457 250.886 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Kimya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 312,2360 258.275 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Kimya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 309,6397 265.393 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Kimya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 10 Dolmadı Dolmadı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Kimya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 14 Dolmadı Dolmadı

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