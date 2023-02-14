4 yıllık bölümler arasında yer alan Kimya Öğretmenliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Kimya Öğretmenliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Kimya Öğretmenliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Kimya Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Kimya Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|443,4644
|62.392
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Kimya Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|427,3354
|77.455
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Kimya Öğretmenliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|388,9008
|119.066
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Kimya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|374,3769
|138.040
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Kimya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|351,0592
|174.134
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Kimya Öğretmenliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|343,8309
|187.297
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Kimya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|339,5943
|195.358
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Kimya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|332,8179
|209.280
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)
|Kimya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|315,0457
|250.886
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Kimya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|312,2360
|258.275
|Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Kimya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|309,6397
|265.393
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Kimya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 10
|Dolmadı
|Dolmadı
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)
|Kimya Öğretmenliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 14
|Dolmadı
|Dolmadı
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.