4 yıllık bölümler arasında yer alan Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|532,1187
|2.580
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|110+3 / 113
|525,0961
|4.670
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|110+3 / 113
|497,2107
|19.381
|İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|480,0783
|31.715
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / 1
|438,4189
|67.011
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|416,3155
|88.431
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|382,6917
|126.796
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute of Technology) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+0 / 20
|382,6551
|126.842
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|307,1713
|272.330
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|1+0 / ---
|---
|---
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / ---
|---
|---
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|15+0 / ---
|---
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NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.