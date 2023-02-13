4 yıllık bölümler arasında yer alan Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 532,1187 2.580 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 110+3 / 113 525,0961 4.670 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 110+3 / 113 497,2107 19.381 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 480,0783 31.715 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 438,4189 67.011 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 416,3155 88.431 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / 7 Dolmadı Dolmadı Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 382,6917 126.796 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute of Technology) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 20+0 / 20 382,6551 126.842 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 307,1713 272.330 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / --- --- --- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / --- --- --- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 15+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.