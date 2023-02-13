4 yıllık bölümler arasında yer alan Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Haberin Devamı

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / 9 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / --- --- --- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAYISAL 10+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.