4 yıllık bölümler arasında yer alan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|506,2443
|13.604
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|490,8358
|23.660
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|482,0197
|30.161
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|460,5447
|47.547
|Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|100+3 / 103
|443,0941
|62.737
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|65+2 / 67
|427,4519
|77.328
|Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|53+2 / 55
|409,8289
|95.384
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|398,9051
|107.319
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|14+0 / 14
|392,4504
|114.797
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|375,2769
|136.786
|İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|3+0 / 3
|368,6796
|146.083
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|25+1 / 26
|366,3631
|149.512
|Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|366,1616
|149.811
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|359,3679
|160.129
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|354,0834
|168.945
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|80+2 / 82
|336,4613
|201.736
|Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 62
|335,5382
|203.628
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|90+3 / 93
|324,3073
|228.284
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|70+2 / 72
|322,8120
|231.777
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|4+0 / 4
|321,7485
|234.289
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|45+2 / 47
|320,8173
|236.576
|Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 3
|Dolmadı
|Dolmadı
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 6
|Dolmadı
|Dolmadı
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|300,9883
|290.527
|İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|17+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 8
|Dolmadı
|Dolmadı
|Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 30
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 7
|Dolmadı
|Dolmadı
|Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 8
|Dolmadı
|Dolmadı
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 6
|Dolmadı
|Dolmadı
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|30+1 / 29
|Dolmadı
|Dolmadı
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|20+1 / 21
|298,9927
|296.671
|Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|60+2 / 26
|Dolmadı
|Dolmadı
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|50+2 / 52
|298,3465
|298.706
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.