4 yıllık bölümler arasında yer alan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 506,2443 13.604 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 490,8358 23.660 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 482,0197 30.161 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 460,5447 47.547 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 443,0941 62.737 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 427,4519 77.328 Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 53+2 / 55 409,8289 95.384 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 398,9051 107.319 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 14+0 / 14 392,4504 114.797 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 375,2769 136.786 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 3+0 / 3 368,6796 146.083 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 25+1 / 26 366,3631 149.512 Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 366,1616 149.811 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 359,3679 160.129 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 354,0834 168.945 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 80+2 / 82 336,4613 201.736 Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 335,5382 203.628 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 90+3 / 93 324,3073 228.284 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 322,8120 231.777 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 4+0 / 4 321,7485 234.289 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 45+2 / 47 320,8173 236.576 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 3 Dolmadı Dolmadı Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 6 Dolmadı Dolmadı Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 300,9883 290.527 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 17+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 8 Dolmadı Dolmadı Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 30 Dolmadı Dolmadı Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 7 Dolmadı Dolmadı Konya Teknik Üniversitesi (Konya) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 8 Dolmadı Dolmadı Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 6 Dolmadı Dolmadı Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 4 Dolmadı Dolmadı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 30+1 / 29 Dolmadı Dolmadı Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 20+1 / 21 298,9927 296.671 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 26 Dolmadı Dolmadı Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 298,3465 298.706

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.