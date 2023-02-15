4 yıllık bölümler arasında yer alan Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Malzeme Bilimi ve Teknolojileri bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Malzeme Bilimi ve Teknolojileri bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|40+1 / 41
|440,6186
|65.043
|Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Örgün) (Almanca) (4 Yıllık)
|SAYISAL
|10+0 / 10
|299,8909
|293.848
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.