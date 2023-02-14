4 yıllık bölümler arasında yer alan Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

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Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 410,7250 94.435 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 50+2 / 52 374,5598 137.779 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 65+2 / 67 353,0406 170.743 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) SAYISAL 5+0 / 5 342,9495 188.883 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 337,0122 200.621 İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 40+1 / 41 297,1137 302.597 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAYISAL 25+0 / 25 263,9236 437.609

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.