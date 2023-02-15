4 yıllık bölümler arasında yer alan Matematik Mühendisliği Bölümü 2023 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Matematik Mühendisliği bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Matematik Mühendisliği bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Matematik Mühendisliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Matematik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 60+2 / 62 511,6622 10.646 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Matematik Mühendisliği (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) SAYISAL 70+2 / 72 496,8164 19.614 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Matematik Mühendisliği (Örgün) (4 Yıllık) SAYISAL 100+3 / 103 482,2076 30.017 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Matematik Mühendisliği (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAYISAL 1+0 / 1 459,8593 48.118

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.