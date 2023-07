At Kılı Fırçası Nedir, Ne İşe Yarar? Atkılı Fırçası Nasıl Kullanılır?

At kılı fırçası son dönemlerde fazlasıyla tercih edilen bir fırça türüdür. Ciltte daha pürüzsüz ve sağlıklı bir görünüm için at kılı fırçası kullanılır. Kol bölgeleri, bacak bölgeleri ve karın bölgelerinde at kılı fırçası uygulaması yapılabilir. Peki at kılı fırçası nedir, ne işe yarar? Atkılı Fırçası nasıl kullanılır? İşte tüm detaylar.

At Kılı Fırçası Nedir, Ne İşe Yarar?

Günümüzde daha çok kadınlar tarafından tercih edilen at kılı fırçası daha sağlıklı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak amacıyla kullanılır. Aynı zamanda cilt yüzeyindeki selülit, batık ve çatlak görünümünün azalmasına yardımcı olur. At kılı fırçasını kullanırken kan dolaşımı hızlandığından dolayı ciltte kızarıklıklar olabilir. Cildin kızarması tahriş olduğundan değil kan dolaşımının hızlanmasındandır. Kan dolaşımının hızlanması demek cildin parlaması ve güçlenmesi demektir. At kılı fırçasıyla kuru fırçalama yapıldığında cilt yüzeyindeki ölü hücrelerden kurtulabilirsiniz. Bu işlem sayesinde cilt daha parlak ve pürüzsüz olur. Düzenli kullanımda cildi dolgunlaştırır. Fakat at kılı gerçek olmayan fırçalar ciltte kılcal damarın artmasına ve cilt yüzeyinin tahriş olmasına sebep olabilir. Gerçek olmadığından emin olmadığınız fırçayı kullanmayınız. Eğer at kılı fırçasının gerçek olduğundan eminseniz at kılı fırçasının herhangi bir zararı yoktur.

At Kılı Fırçası Nasıl Kullanılır?

At kılı fırçasını kullanmadan önce cilt yüzeyine herhangi bir yağ ya da krem kullanmaya gerek yoktur. Cilt kuru iken üzerine fazla sert olmayacak şekilde nazik hareketlerle birlikte işlemi yapabilirsiniz. Fırçalama uygulamasını bacaktan kalp bölgesine doğru olacak şekilde yapmak gerekir. Uygulama bittikten sonra uygulamanın yapıldığı bölgeye selülit kremi, yağ veya nemlendirici kullanabilirsiniz. Bu yaptığınız işlemleri düzenli ve istikrarlı bir şekilde yaptığınızda vücudunuzda gözle görülür bir fark olacak. Cilt yüzeyindeki selülit, çatlak ve batık görüntüsünden kurtulacaksınız. Cildiniz daha parlak daha pürüzsüz olacaktır.

At Kılı Fırçasının Faydaları Neler?

Kan dolaşımını hızlandırır: At kılı fırçasını kullandıktan sonra cildinizde kızarmalar meydana gelebilir. Bu durum tahrişin sebebini değil tam aksine olumlu bir özellik olan kan dolaşımının arttığını gösterir. Kan dolaşımının artması cildin parlamasını ve güçlenmesini sağlar.

Ölü derilerden kurtulmayı sağlar: Tüm peeling yöntemlerinde olduğu gibi, kuru fırçalama ile, ölü cilt hücrelerinin yanı sıra günün kir ve yağından da kurtulabilirsiniz. Böylece, daha parlak, pürüzsüz bir cilde sahip olmanız kolaylaşır.

Doğal enerji artışı sağlar: Bir güzellik uygulamasını rutin haline getirmek ve kendiniz için zaman yaratıyor olmak enerjinizi arttırarak özsaygınızı pekiştirmenizi de sağlar.

Cildi dolgunlaştırır: Birçok kişi at kılı fırçası ile yapılan düzenli fırçalama işlemleri sayesinde daha dolgun, selülitlerden kurtulmuş bir vücuda sahip olduğunu söyler. Bu konuyu daha detaylı inceleyelim;

At Kılı Fırçası Selülit ve Çatlaklara İyi Gelir Mi?

Selülitin asıl nedeni; cildin alt katmanında yağ birikmesidir. Bu yağ birikiminin miktarı yani selülitin derecesi genellikle genetik faktörlerle, kiloyla ve yaşla ilişkili olarak değişkenlik gösterir. Cildin kalınlığı da selülitlerin görünürlüğünü etkiler. Çatlaklar ise doğrudan kilo alıp vermekler ilgilidir. Ani kilo artışı ya da kilo kaybında cilt elastikliğini sağlayamaz ve çatlak oluşumuna neden olur.

At kılı fırçası ile yapılan kuru fırçalamada kanıtlar bilimsel olmasa da birçok araştırma ve kullanıcı deneyimi bu selülitlerin görünümünün azaldığını söylüyor. Çatlaklar konusunda yapılan kullanıcı yorumları ise; at kılı fırçasını bir rutin haline getirip; masaj beslenme ve losyonlar ile desteklediklerinde çatlak görünümünün ciddi oranda azaldığından yana.

At Kılı Fırçası Yüz İçin Kullanılır Mı?

Yüzünüzde de kuru fırçalama uygulamak istiyorsanız ikinci bir fırça edinmenizde fayda var. Cildinizin tahriş olmaması için yumuşak bir fırça seçmeye ve işlemi yaparken nazik davranmaya da dikkat etmelisiniz.

Yüz için uygulama yaparken bu sefer yukarıdan kalbinize doğru bir yönde hareket etmeniz gerektiğini unutmayın.

Çene kısımları için ise; nazik hareketlerle fırçalayarak elmacık kemiklerinize doğru hareket edin.

Yüzünüzü kuruladıktan sonra cildinizde kalan pulları temizlemek için ılık su kullanın.

Mutlaka bir nemlendirici uygulayın.

At Kılı Fırçası Ne Zaman ve Ne Sıklıkta Kullanılır?

Çoğu uzman at kılı fırçayı akşam yerine, enerji verici ve cildi uyandıran nitelikte bir uygulama olduğu için sabahları uygulamayı tavsiye ediyor.

At kılı fırçayı tek başına kullanabileceğiniz gibi daha yumuşak bir dokunuş istiyorsanız fırçayı kullanmadan önce üzerine biraz vücut yağı sürebilirsiniz. Bu noktada dikkat etmeniz gereken en önemli şey; fırça üzerinde bir yağ kullanıyorsanız, cildi fırçalamadan önce duş almak. Yağ kullanmıyorsanız; cildinizi fırçaladıktan sonra duş alın ve ardından yağ veya losyon sürün. Cildinizin ölü derilerden temizlendiği bu işlemden sonra duşta mutlaka bir duş jeli de kullanın.

At Kılı Fırçası Nasıl Temizlenir?

Fırçalama rutininizi tamamladıktan sonra fırçanızı yıkadığınızdan emin olun. Küflenmeyi önlemek için açık ve güneşli bir yerde kurutun. Fırçanızı haftada bir sabun ve su kullanarak temizleyin. Bunların yanında enfeksiyon risklerinin önüne geçmek için; fırçanızı kimseyle paylaşmayın.