Türk Dil Kurumu (TDK) değişen kelimeler hangileri? TDK 18 Türkçe kelimenin yazımını değiştirdi! İşte yeni kelimeler ve yazılışları…

Türk Dil Kurumu (TDK), dilimizi güncel ve doğru kullanımıyla zenginleştirmek amacıyla Güncel Türkçe Sözlüğünün 12. baskısını yayınladı! Pek çok sözcüğün yazımında yapılan değişiklikler gündemde büyük yankı uyandırdı. Yeşilzeytin, Unvan, Çiğ börek, Doğubeyazıt ve Kayyum gibi kelimelerin yeni yazılışları merak konusu oldu. Dilimize olan hassasiyetin artırılması adına yapılan bu değişikliklerle ilgili detayları öğrenmek için haberimizi inceleyin!