Türk Dil Kurumu (TDK) değişen kelimeler hangileri? TDK 18 Türkçe kelimenin yazımını değiştirdi! İşte yeni kelimeler ve yazılışları…

Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçemizi güncel tutmak ve dilimizi doğru kullanımıyla zenginleştirmek amacıyla 18 kelimenin yazımını yeniden düzenledi! Türk Dil Kurumu değişen kelimeler hangileri? Siz de dilimizin doğru kullanımına özen gösterin, haberimizde yer alan yeni kelimeleri ve yazılışlarını keşfedin. Türkçeyi doğru kullanarak iletişiminizin gücünü artırın!

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Türk Dil Kurumu (TDK) değişen kelimeler hangileri? TDK 18 Türkçe kelimenin yazımını değiştirdi! İşte yeni kelimeler ve yazılışları… 1

Türk Dil Kurumu (TDK), dilimizi güncel ve doğru kullanımıyla zenginleştirmek amacıyla Güncel Türkçe Sözlüğünün 12. baskısını yayınladı! Pek çok sözcüğün yazımında yapılan değişiklikler gündemde büyük yankı uyandırdı. Yeşilzeytin, Unvan, Çiğ börek, Doğubeyazıt ve Kayyum gibi kelimelerin yeni yazılışları merak konusu oldu. Dilimize olan hassasiyetin artırılması adına yapılan bu değişikliklerle ilgili detayları öğrenmek için haberimizi inceleyin!

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