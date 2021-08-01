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1 Ağustos 021 Pazar Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Öldür Beni Sevgilim Star TV'de

Star TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 1 Ağustos 2021 Pazar Star TV yayın akışına yer verdik. Güne Medcezir dizisiyle başlayan Star TV'de akşam başrollerini Feyza Aktan ve Murat Boz'un paylaştığı Öldür Beni Sevgilim sinema filmi ekrana geliyor...

1 Ağustos 021 Pazar Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Öldür Beni Sevgilim Star TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Medcezir dizisiyle güne başlayan kanal saat 08.45'te Kaçak Gelinler dizisini ekrana veriyor. Akşam ise yerli sinema Öldür Beni Sevgilim izleyici karşısına geçiyor. İşte 1 Ağustos 2021 Pazar Star TV yayın akışı...

1 AĞUSTOS 2021 STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Medcezir

08.15 Çizgi Film Kuşağı

08.45 Kaçak Gelinler

10.45 Erkenci Kuş

13.45 Aramızda Kalsın

15.45 Kazara Aşk

18.45 Star Haber

20.00 Öldür Beni Sevgilim

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