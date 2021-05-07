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1 Dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? 7 Mayıs 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Serbest piyasada dolar ve euro kuru, bir önceki güne kıyasla yeni güne düşüşle başladı. Veri gündeminin sakin olduğu günde Dolar /TL, 8, 27 TL, euro /TL ise 9,90 TL'den işlem görüyor. Peki 1 Dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? Dolar kuru fiyatı bugün ne kadar? İşte 7 Mayıs 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

1 Dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? 7 Mayıs 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Vatandaşların yatırım araçları arasında yer alan döviz kurları Merkez Bankasının faizleri yüzde 19'da sabit bırakmasının ardından bir önceki güne göre azda ola düşüşle başladı. Bu kapsamda son durumu merak edenler  1 Dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? Dolar kuru fiyatı bugün ne  kadar? sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 7 Mayıs 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

DOLAR KURU FİYATI BUGÜN NE KADAR 7 MAYIS 2021 CUMA?

Dolar kuru serbest piyasada 7 Mayıs 2021 Cuma günü açılışta 8,2730 TL'den alınıyor, 8,2750 dan ise satılıyor. Euro kuru ise  açılışta, 9,9870 TL'den alınıyor, 9,9890 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,3060 lira oldu. Euro kurunun ise dünkü kapanışta satış fiyatı TL 10,0280 olarak kayıtlara geçti.

 

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1 DOLAR KAÇ TL?

1 Dolar 7 Mayıs 2021 Cuma gününde saat 09.29'da  alışta 8,2788 TL, satışta 8,2841 TL'dir.

1 EURO KAÇ TL?

1 Euro, 7 Mayıs 2021 Cuma gününde saat 09.29'da  alışta 9,9839 TL, satışta 9,9948 TL'dir.

7 MAYIS 2021 CUMA SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

7 Mayıs 2021 Cuma gününde  serbest piyasadaki döviz kurlarının alış ve satış fiyatlarını haberimizden görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.19 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ FİYATI          SATIŞ FİYATI

ABD Doları                         8,2788                      8,2841

Avro                                    9,9839                     9,9948

Sterlin                                 11,5068                   11,5245

İsviçre Frangı                      9,1123                     9,1229

Japon Yeni                          0,0760                     0,0757

S. Arabistan Riyali               2,1997                    2,2108

Norveç Kronu                      0,9925                     0,9985

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Tayfun Altuntaş
Editör
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