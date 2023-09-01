1 Dolar kaç TL? Piyasalarda son durum ne? Güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları ne kadar

Haftanın son işlem gününe 1940 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1944 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1938 dolar, en yüksek ise 1944 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1663 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1670 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1658 lira, en yüksek ise 1670 lira seviyeleri test edildi.

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 1 Eylül 2023 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

ABD Doları: 26,71 (Alış) - 26,71 (Satış)

EURO: 28,95 (Alış) - 28,96 (Satış)

STERLİN: 33,77 (Alış) - 33,94 (Satış)

1 DOLAR = 26,71 TL

Altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

1 Eylül Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.670,22

Gram altın satış: 1.670,48

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.748,00

Çeyrek altın satış: 2.783,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.513,00

Yarım altın satış: 5.565,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 10.993,00

Haberin Devamı

Tam altın satış: 11.088,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.235,00

Cumhuriyet altını satış: 11.405,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.285,00

Ata altın satış: 11.377,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 1 Eylül Cuma günü saat 14.47 itibarıyla alınmıştır.