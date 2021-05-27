1 Haziran kararları netleşiyor: Mesafe var, maske yok! Kafe ve restoranlar açılacak! İşte normalleşme planı...
1 Haziran kararları netleşiyor: Mesafe var, maske yok! Kafe ve restoranlar açılacak! İşte normalleşme planı...
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geride bıraktığımız tam kapanmanın ardından aşılamanın da yaygınlaşmasıyla 1 Haziran'dan itibaren önlemleri gevşetileceği ve yasakların birçoğunun kaldırılacağı belirtiliyor. Peki Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar neler? İşte muhtemel senaryolar...