1 Haziran kararları netleşiyor: Mesafe var, maske yok! Kafe ve restoranlar açılacak! İşte normalleşme planı...

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında, havaların ısınması, mutasyonlu virüsün yayılma hızı, aşılamanın getirdiği rehavet gibi sebeplerle hızla yükselen vaka sayılarının önüne geçmek amacıyla, ülkemizde 17 günlük tam kapanmaya gidildi. Bu süre zarfında 10 bin bandına inen vakalar, yeniden rahatlama ve gevşemeyi gündeme getirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kapanmanın ardından devam eden 2 haftalık süreçte de çeşitli kısıtlamaların geçerliliğini koruyacağını ancak 1 Haziran'dan itibaren çok daha önemli gevşeme kararları alınacağını ifade etmişti.