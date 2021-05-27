  1. FOTO GALERİ
  2. GÜNDEM
  3. 1 Haziran kararları netleşiyor: Mesafe var, maske yok! Kafe ve restoranlar açılacak! İşte normalleşme planı...

1 Haziran kararları netleşiyor: Mesafe var, maske yok! Kafe ve restoranlar açılacak! İşte normalleşme planı...

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geride bıraktığımız tam kapanmanın ardından aşılamanın da yaygınlaşmasıyla 1 Haziran'dan itibaren önlemleri gevşetileceği ve yasakların birçoğunun kaldırılacağı belirtiliyor. Peki Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar neler? İşte muhtemel senaryolar...

1 Haziran kararları netleşiyor: Mesafe var, maske yok! Kafe ve restoranlar açılacak! İşte normalleşme planı... 1115

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında, havaların ısınması, mutasyonlu virüsün yayılma hızı, aşılamanın getirdiği rehavet gibi sebeplerle hızla yükselen vaka sayılarının önüne geçmek amacıyla, ülkemizde 17 günlük tam kapanmaya gidildi. Bu süre zarfında 10 bin bandına inen vakalar, yeniden rahatlama ve gevşemeyi gündeme getirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kapanmanın ardından devam eden 2 haftalık süreçte de çeşitli kısıtlamaların geçerliliğini koruyacağını ancak 1 Haziran'dan itibaren çok daha önemli gevşeme kararları alınacağını ifade etmişti.