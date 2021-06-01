Piknik alanları açıldı mı 2021? Piknik yerleri kapalı mı, yasak mı 2021? Mesire alanları açık mı 2021?Kafelerde nargile serbest mi? Nargile yasağı kalktı mı? Nargile kafeler açıldı mı, açılacak mı?Duvarcı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduJapon iki otomotiv devi üretimi durdurduYüzme havuzları, saunalar açıldı mı? Ne zaman açılacak?Dublör, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 1 Haziran 2021 Salı Müge Anlı izleİşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? | İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı 2021?Kafeler restoranlar açıldı mı, ne zaman açılacak 2021? Açık mı, kaça kadar açık? Kafeler restoranlar çalışma saatleriYeni genelge 1 Haziran market çalışma saatleri | Market açılış ve kapanış saatleri 2021 |Kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. 1 Haziran su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

1 Haziran su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

Haziran'ın ilk günü İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli illerinde gerçekleşecek su kesinti listeleri illerin su idare bölümünden paylaşıldı. Biz de 1Haziran'da yaşanacak su kesinti listesini 1 Haziran su kesintileri başlığı altında haberimizde yer verdik.

1 Haziran su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

1 Haziran su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlıkları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafında sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

1 HAZİRAN 2021 SU KESİNTİLERİ

1 HAZİRAN PAZARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

1 Haziran su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

1 HAZİRAN PAZARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 1 Haziran Pazartesi günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

1 HAZİRAN PAZARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ

KONAK - KÜLTÜR, İSMET KAPTAN, ALSANCAK    

01.06.2021 saat 06:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.    

Branşman Arızası    

1382 SOKAK NO:2 ÖNÜ İÇİN

1 Haziran su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti

1 HAZİRAN PAZARTESİ İSU SU KESİNTİSİ

Şehitler Mah. / Gölcük

31/05/2021 23:54:00 ile 30/06/2021 01:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Yeni Mah. / Gölcük

31/05/2021 23:54:00 ile 30/06/2021 01:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT