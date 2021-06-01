1 Haziran su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesinti başlıkları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafında sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

1 HAZİRAN 2021 SU KESİNTİLERİ

1 HAZİRAN PAZARTESİ İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

1 HAZİRAN PAZARTESİ ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 1 Haziran Pazartesi günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

1 HAZİRAN PAZARTESİ İZSU SU KESİNTİSİ

KONAK - KÜLTÜR, İSMET KAPTAN, ALSANCAK

01.06.2021 saat 06:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

1382 SOKAK NO:2 ÖNÜ İÇİN

1 HAZİRAN PAZARTESİ İSU SU KESİNTİSİ

Şehitler Mah. / Gölcük

31/05/2021 23:54:00 ile 30/06/2021 01:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.

Yeni Mah. / Gölcük

31/05/2021 23:54:00 ile 30/06/2021 01:00:00 tarihleri arasında ŞEBEKE ARIZASI nedeniyle su kesintisi.