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  3. 1 Haziran'dan sonra neler olacak? Gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısında!

1 Haziran'dan sonra neler olacak? Gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısında!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte, iki hafta sürecek olan yeni normelleşme sürecine girildi. Bugün yapılacak Kabine Toplantısında, 1 Haziran itibarıyla uygulanacak kararların kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

1 Haziran'dan sonra neler olacak? Gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısında!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, vaka ve vefat sayılarının ülkemizde artışa geçmesi sebebiyle alınan tam kapanma önlemleri, bugün saat 05.00 itibarıyla sona erdi. İçişleri Bakanlığı yetkililerince, dün yayımlanarak 81 il valiliğine gönderilen genelgede, önümüzdeki iki hafta boyunca uygulanacak kararlar paylaşılırken bu sürecin de 1 Haziran'a dek devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bunun üzerine vatandaşlar, 1 Haziran'dan sonra alınacak kararları merakla beklemeye başladı. Bugün, saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısında, 1 Haziran itibarıyla, turizm sektörünün de açılmasıyla alınacak yeni önlemlerin netleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapacağı öngörülüyor.

1 Haziran'dan sonra neler olacak? Gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısında!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada yeni dönemi kademeli normalleşme olarak tanımlamıştı. Dün de İçişleri Bakanlığı 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak tedbirleri ve yasakları paylaştı. 

1 Haziran'dan sonra neler olacak? Gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısında!

SOSYAL HAYAT NASIL OLACAK?

1 Haziran 2021'e kadar kademeli normalleşmenin ilk aşaması olacak. Ardından diğer aşamalara geçilecek. Bu aşamalarda sosyal hayatın nasıl olacağına ilişkin birçok soru var. Bu konular bugün yapılacak olan Kabine toplantısında ele alınacak. 

1 Haziran'dan sonra neler olacak? Gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısında!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından 'ulusa sesleniş' konuşması gerçeleştirecek ve alınan kararları açıklayacak. 

KABİNENİN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

1 Haziran'dan sonra neler olacak? Gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısında!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir sunum gerçekleştireceği toplantıda, 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları analiz edilecek. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde değerlendirme yapılacak. 

Günlük 10-12 bin bandındaki vaka sayısını daha da aşağı düşürmek amacıyla, ay sonuna kadar kademeli normalleşme tedbirleri ile devam edilecek.

1 Haziran'dan sonra neler olacak? Gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısında!

YAZ AYLARINDA HANGİ TEDBİRLER UYGULANACAK?

Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.

Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

1 Haziran'dan sonra neler olacak? Gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısında!

AŞI ÇALIŞMALARI DA MASAYA YATIRILACAK

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 26 milyona yaklaştı. Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak.

Bu çerçevede toplantıda, Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde de durulacak, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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