1 Kasım spor manşetleri | 1 Kasım spor gazetesi sayfaları

İzmir'de ailesi ile yaşayan İzzet Yıldızhan depremi anlattı

Prof. Dr. Hasan Sözbilir depremin şiddetini açıkladı ve ekledi: İyi ki deprem denizden geldi

İzmir'deki depremden en çok o ilçe etkilenmişti! İşte Seferihisar'da son durum...