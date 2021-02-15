1 mart sınav olacak mı? 1 mart sınav yapılacak mı? Lise sınavları iptal mi ertelendi mi son dakika?

15 Şubat itibariyle köy okulları ve anaokulları yüz yüze eğitime başladı. Diğer kademelerde ise yüz yüze eğitimin 1 Mart itibariyle başlaması planlanıyordu. Öğrenci ve veliler 9, 10, 11 ve 12. sınıfların lise sınavlarının iptal olup olmadığını merak ediyor. Konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) geldi.

1 MART'TA SINAV OLACAK MI?

MEB, 1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara, 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlanacağını duyurdu.

Abbas Güçlü: Kırmızı kodlu illerde okullar açılmayacak, sınavlar yapılmayacak!

LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ SON DAKİKA?

MEB lise sınavları hakkında "1 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir." açıklamasında bulundu.