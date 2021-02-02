Milyonlarca öğrenci ve velileri okulların açılacağı tarihle ilgili Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) gelecek son dakika açıklamalara kilitlenmişti. Ziya Selçuk canlı yayına çıkarak yüz yüze eğitim hakkında tüm merak edilenleri açıkladı. Peki 1 Mart'ta hangi sınıflar okula gidecek? Okullar ne zaman açılıyor?

1 MART'TA HANGİ SINIFLAR AÇILACAK?

1 Şubat 2021'de gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Şubat’ta köy okullarının açılacağını belirtmişti.. İl bazında da 1 Mart’tan itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “8. ve 12. sınıf öğrencileri ile ilkokul ve özel öğretim kurumlarında 1 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitimin başlaması için çalışmalar başlayacak. 1 Mart’tan itibaren il bazında eğitimin başlaması için çalışmalar başlayacak” dedi.

Ziya Selçuk da konuya ilişkin, şunları aktardı;

Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak

1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak.

1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek

Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak.

ÖĞRETMENLERE AŞI O TARİHTE YAPILACAK

Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır.

Farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecektir.''