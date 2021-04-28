Törenlerle ve geniş katılım ile kutlanan 1 Mayıs sosyal hayat kısıtlamaları sebebiyle yalnızca sosyal medya üzerinden kutlanabilecek. İşçi ve emekçilerin bayramı olarak ifade edilen 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü kutlama mesajları araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü kutlama mesajlarını derledik…

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü.

1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenli bir gelecek için mücadele günüdür. Tüm emekçilerin 1 Mayıs birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun.

1 Mayıs Emek ve Dayınışma Bayramı alın teri döken emekçilere kutlu olsun. Alnının teriyle ekmek parası kazanan tüm işçilerin bayramı kutlu olsun..!

Taşları anıta çeviren her işçinin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün tüm yurtta coşkuyla kutlanmasını diliyorum.

Emek en yüce değerdir. 1 Mayıs Dünya İşçi Bayramı ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

1 Mayıs İşçinin ve Emekçinin Bayramı! Herkes için mutlu bir dünya dileği ile…

Barışın, dayanışmanın, birliğin günü olan işçilerin el ele, kol kola kutladığı işçi bayramı kutlu olsun. Emek en yüce değerdir ve Dünyada fark yaratan tek şeydir. İşçinin ve emekçinin bayramı 1 Mayıs kutlu olsun.

Hakları için ölenlere minnet ve şükran, akan tere selam ve saygı ile 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Kutlu Olsun.

Sömürüye hayır, emeğin karşılığını almaya evet güzel bir 1 İşçi Bayramı Sözleri Mayıs geçirmek dileğiyle işçi bayramınız kutlu olsun.

Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs’ ta tüm İşçi ve Emekçiler Bayramı Kutlu Olsun.

Mutlu ve güzel günler bizlerin olsun, 1 Mayıs işçi bayramımız birlik ve beraberlik içinde yarınlara umutlu olsun.

Emeği ve alın teriyle yaşam mücadelesini sürdüren tüm çalışanların 1 MAYIS işçi ve dayanışma bayramını kutluyorum.

Türkiye’deki ve dünyadaki tüm emekçi kardeşlerimizin emek ve dayanışma günü olan 1 Mayıs işçi bayramını kutluyorum.

