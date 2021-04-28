1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajları, resimli mesajlar 2021

Törenlerle ve geniş katılım ile kutlanan 1 Mayıs sosyal hayat kısıtlamaları sebebiyle yalnızca sosyal medya üzerinden kutlanabilecek. İşçi ve emekçilerin bayramı olarak ifade edilen 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü kutlama mesajları araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü kutlama mesajlarını derledik…

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI, RESİMLİ 2021

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü.

1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenli bir gelecek için mücadele günüdür. Tüm emekçilerin 1 Mayıs birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı alın teri döken emekçilere kutlu olsun. Alnının teriyle ekmek parası kazanan tüm işçilerin bayramı kutlu olsun..!

Taşları anıta çeviren her işçinin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün tüm yurtta coşkuyla kutlanmasını diliyorum.

Emek en yüce değerdir. 1 Mayıs Dünya İşçi Bayramı ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

1 Mayıs İşçinin ve Emekçinin Bayramı! Herkes için mutlu bir dünya dileği ile…

Barışın, dayanışmanın, birliğin günü olan işçilerin el ele, kol kola kutladığı işçi bayramı kutlu olsun. Emek en yüce değerdir ve Dünyada fark yaratan tek şeydir. İşçinin ve emekçinin bayramı 1 Mayıs kutlu olsun.

Hakları için ölenlere minnet ve şükran, akan tere selam ve saygı ile 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Kutlu Olsun.

Sömürüye hayır, emeğin karşılığını almaya evet güzel bir 1 İşçi Bayramı Sözleri Mayıs geçirmek dileğiyle işçi bayramınız kutlu olsun.

Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs’ ta tüm İşçi ve Emekçiler Bayramı Kutlu Olsun.

Mutlu ve güzel günler bizlerin olsun, 1 Mayıs işçi bayramımız birlik ve beraberlik içinde yarınlara umutlu olsun.

Emeği ve alın teriyle yaşam mücadelesini sürdüren tüm çalışanların 1 MAYIS işçi ve dayanışma bayramını kutluyorum.

Türkiye’deki ve dünyadaki tüm emekçi kardeşlerimizin emek ve dayanışma günü olan 1 Mayıs işçi bayramını kutluyorum.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

1880'li yıllar, ağırlıklı olarak kol emeğinin kullanıldığı ve çalışma şartlarının çok kötü olduğu yıllardı. Küçük çocukların karın tokluğuna çalıştırılması ve 14-15 saate kadar varan iş günleri söz konusuydu.

Şirketler eşi görülmemiş bir hızla büyürken, işçiler, işyeri güvenliği, sağlık koşulları, örgütlenme ve grev gibi en temel haklarını dahi tanımayan bir siyasi ve hukuki sistem ile karşı karşıyaydılar.

1881 yılında yarım milyon işçiyi temsilen kurulan Örgütlü Meslek ve Emek Birlikleri Federasyonu

"8 saatlik iş günü" mücadelesini ülke geneline yaymak ve işçilerin kararlılıklarını göstermek amacıyla mücadeleyi yükseltti.

ABD'nin Chicago kentinde 40 bin tekstil işçisinin gerçekleştirdiği eylem kanla bastırıldı. Aynı kentte, bir fabrikada 8 saatlik işgünü için greve çıkan 1400 işçi işten atıldı. Aynı tarihlerde greve çıkanlara ateş açıldı ve 4 işçi yaşamını yitirdi.

Saldırılar, mücadele ateşini söndürmedi, aksine körükledi. ABD ve Kanada'da sendikalar ve diğer örgütlerin yükselttiği mücadele sonucu 1 Mayıs 1886'da yaklaşık 350 bin işçi greve çıktı. Tarih işçi sınıfının böylesine örgütlü ve kararlı tepkisine ilk kez tanık oluyordu. Tüm ülkede yaşam durdu. İşçiler üretimden gelen güçlerini kullanıyordu

İşçilerin bu topyekün isyanı, işverenlerin tepkisini çekti. Chicago'da greve çıkan 40 bin işçinin eylemini bastırmak için, saldırılar düzenlendi. İşverenler grev kırmak için sokak çeteleriyle anlaştı. Sokak çeteleri bir taraftan işçilere saldırıyor, bir taraftan da grev kırıcılığı yapıyordu. Grevci işçilerle sokak çeteleri arasında çıkan kavga sırasında, polisin işçilerin üzerine ateş açması sonucu 4 işçi yaşamını yitirdi.

Hükümet ve işverenler, işçi eylemini kolay kolay içlerine sindiremiyordu. 1 Mayıs sonrası işten atmalar, baskılar yoğunlaştı. Olaylara neden oldukları gerekçesiyle 8 işçi hakkında idam istemiyle dava açıldı. İşçiler idam cezasına çarptırıldı.

İşçi önderleri Albert Persons, Adolph Fıscher George Engel ve August Spies, 1 Mayıs 1886 yılında 8 saatlik iş günü mücadelesinde önderlik yaptıkları için idam edildi.

Albert Persons isimli işçi, özür dileme şartıyla affedileceğinin söylenmesi üzerine, mahkeme heyetinin karşısında tarihe geçecek sözlerini söyledi:

"Bütün dünya biliyor suçsuz olduğumu. Eğer asılırsam cani olduğumdan değil, emekçi olduğumdan asılacağım."

İşçi önderlerinin cenaze törenine yüz binlerce insan katıldı. ABD'de yaşanan bu olaylar, uluslararası işçi örgütlerini harekete geçirdi. II. Enternasyonal 1889'da Paris'te düzenlediği kongrede, Amerikan işçilerinin mücadelesini desteklemek amacıyla dünya çapında gösteriler düzenledi. 1890'dan başlamak üzere 1 Mayıs'ı da, "Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü" olarak kabul etti.