1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama görselleri 2022

Dünya genelinde pek çok ülkede kutlanan 1 Mayıs'a geldik. İşçi ve Emekçi Bayramı olarak kabul edilen 1 Mayıs, birlik ve dayanışma günü olarak anılmaktadır. İşçilerin haksızlıklara karşı birlik olması ile ortaya çıkan 1 Mayıs kutlamaları, zamanla yaygınlaşarak gelenek halini almış ve resmi tatil ilan edilmiştir. Ülkemizde ilk kez 1923 yılında kutlanan İşçi Bayramı kutlama görselleri 2022 haberimizde...

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI KUTLAMA GÖRSELLERİ 2022